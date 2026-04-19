Trinidadská policie našla těla 50 malých dětí, někdo se jich nezákonně zbavil

  13:46aktualizováno  13:46
Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně 50 malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně 40 kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
Na hřbitově ve státě Trinidad a Tobago policie našla těla nejméně 50 malých dětí a šesti dospělých, kterých se někdo nezákonně zbavil. (19. dubna 2026)

Policejní komisař Allister Guevarro označil nález za velmi znepokojivý. Předběžné vyšetřování ukazuje, že jde pravděpodobně o nezákonné nakládání s neidentifikovanými mrtvými těly. „Každá osoba nebo instituce, u které se prokáže porušení povinnosti správně nakládat s těly bude hnána k odpovědnosti,“ uvedl komisař.

Podle policejního prohlášení byla na hřbitově v souvislosti s případem nalezena čtyři mužská dospělá těla a dvě ženská. U pěti z nich našli vyšetřovatelé identifikační štítky a dvě měla známky toho, že u nich byla provedena pitva.

Podle BBC není jasné, zda případ souvisí s násilím gangů v zemi. Trinidad a Tobago patří mezi státy s nejvyšší mírou vražd v Latinské Americe a Karibiku, napsal server. V zemi kvůli přetrvávající vysoké míře kriminality platí nouzový stav, který dává policii rozšířené pravomoci například při provádění prohlídek a zatýkání.

Ostrovní stát Trinidad a Tobago nedaleko Venezuely

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

