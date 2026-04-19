Trinidadská policie našla těla 50 malých dětí, někdo se jich nezákonně zbavil

Policejní komisař Allister Guevarro označil nález za velmi znepokojivý. Předběžné vyšetřování ukazuje, že jde pravděpodobně o nezákonné nakládání s neidentifikovanými mrtvými těly. „Každá osoba nebo instituce, u které se prokáže porušení povinnosti správně nakládat s těly bude hnána k odpovědnosti,“ uvedl komisař.
Podle policejního prohlášení byla na hřbitově v souvislosti s případem nalezena čtyři mužská dospělá těla a dvě ženská. U pěti z nich našli vyšetřovatelé identifikační štítky a dvě měla známky toho, že u nich byla provedena pitva.
Podle BBC není jasné, zda případ souvisí s násilím gangů v zemi. Trinidad a Tobago patří mezi státy s nejvyšší mírou vražd v Latinské Americe a Karibiku, napsal server. V zemi kvůli přetrvávající vysoké míře kriminality platí nouzový stav, který dává policii rozšířené pravomoci například při provádění prohlídek a zatýkání.
Ostrovní stát Trinidad a Tobago nedaleko Venezuely
