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Třístranná schůzka s Putinem a Siem? Ano, řekl Trump a opět útočil na Zelenského

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  22:40
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Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump. | foto: Profimedia.cz

Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
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Americký prezident Donald Trump.
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Americký prezident Donald Trump vyjádřil připravenost k třístranné schůzce s lídrem Kremlu a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, řekl novinářům. „Pokud Putin a Si Ťin-pching chtějí mít v Číně třístrannou schůzku, budu rád, že se to stane. Si Ťin-pching byl k Ukrajině velmi férový. Do těchto záležitostí příliš nezasahoval. Totéž platí pro Rusko. Neukázali ani zdaleka to, čeho jsou schopni. Vědí, že si toho vážím,“ řekl americký prezident. Zároveň připomněl, že USA jednají s Putinem ohledně Ukrajiny a on nemá v úmyslu to uprostřed procesu přerušit.

Trump dnes v poznámce o ukrajinském prezidentovi Volodomyru Zelenském uvedl, že je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný.

Trump svým dnešním výrokem pokračoval v obnovené kritice Zelenského. Ukrajinský prezident v neděli v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že se Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.

Americký prezident, jehož republikánská strana čelí před blížícími se volbami v USA potížím, již několik týdnů tvrdí, že za vysoké ceny nafty ve Spojených státech nemůže jím zahájená válka proti Íránu, ale ukrajinské vzdušné údery proti ruským ropným rafinériím. Trump Ukrajinu opakovaně vyzval, aby s útoky přestala. Kyjev s tím souhlasil za podmínky, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské síly ale v útocích pokračují.

Americko-rusko-čínský summit navrhl příští měsíc uspořádat prezident Putin. V neděli to napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu.

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