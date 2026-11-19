Podle čínských médií jednání předsedá Si. Čínský prezident před začátkem setkání prohlásil, že jednání má průlomový význam. Podle něj by Čína, USA a Rusko měly spolupracovat při řešení globálních výzev. Si zároveň varoval před globálním chaosem, pokud větší země budou mezi sebou bojovat.
USA, Čína a Rusko mají „speciální zodpovědnost“ za otevřený dialog, který se týká celé planety, řekl na úvod schůzky Trump. Podle něj by cílem jednání mělo být vytvoření „bezpečnější planety“. „Spojené státy, Rusko a Čína mají jedinečnou pozici pro jednání o snížení počtu jaderných zbraní,“ uvedl Trump.
USA a Rusko mají dva největší arzenály těchto prostředků na světě. Trump vyzval k potírání „jaderné proliferace“, tedy šíření jaderných zbraní či souvisejících materiálů nebo technologií, jak to podle něj Američané dělají v Íránu, proti kterému vedou válku.
„Naše tři státy mají společnou odpovědnost za udržení míru a stability,“ uvedl při zahájení jednání Putin, který vede válku na Ukrajině. Podle něj Moskva, Washington a Peking mohou významně přispět ke globální stabilitě, pokud budou konstruktivně spolupracovat.
Třístranné jednání začalo se zpožděním. Podle médií Trump a Si po konci svého bilaterálního setkání měli ještě pozdní oběd, uvádějí média. Poté se k nim připojil Putin.
Podle analytiků není jasné, čeho by mohla schůzka tří prezidentů v Šen-čenu dosáhnout. Očekává se, že Si, Putin a Trump budou jednat o válce na Ukrajině, kterou by americký prezident rád brzy viděl ukončenou. Vyloučené není ani jednání o válce, kterou vedou Spojené státy proti Íránu. Podle agentury AP je možné, že se jednaní zapíše do historie, nebo že se na něj brzo zapomene.
Podle agentury AFP před schůzkou panovaly obavy, že se její účastníci budou snažit rozdělit svět do sfér vlivů. Čína uvedla, že jejím cílem bude ochrana míru a „podpora strategické stability ve vztazích mezi většími mocnostmi“.