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Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: Profimedia.cz
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v čínském městě Čeng-čou tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly v Číně tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: Profimedia.cz