Trosečník popsal měsíce na moři. Jeho fenka se stala miláčkem zachránců

„Cítím se dobře. Cítím se mnohem lépe, než jsem se cítil, to vám povídám,“ řekl s úsměvem ve tváři zachráněný trosečník v mexickém přístavním městě Manzanillo, kde se v úterý místního času vylodil a po třech měsících došlápl na suchou zem.

„Kapitánovi lodi Maria Delia a rybářské společnosti jsem zkrátka moc vděčný. Zachránili mi život. Jsem naživu. Opravdu jsem si nemyslel, že to přežiju,“ řekl a dodal, že se jemu i jeho „úžasné“ fence Belle, která byla po celou dobu ztroskotání jeho nejvěrnější společnicí, daří dobře.

Shaddock uvedl, že byl na cestu sice dobře zásoben, ale nečekaná bouře mu rozbila veškeré elektronické přístroje a tím znemožnila jakékoliv vaření. Řekl, že přežil jen díky tomu, že na lodi s sebou měl rybářské vybavení a celou dobu tak mohl vydržet na syrových rybách, ke kterým popíjel dešťovou vodu.

Jedenapadesátiletý Tim Shaddock, který žije v Sydney, v dubnu vyplul se svou fenou Bellou z Mexika k Francouzské Polynésii. Nicméně asi po dvou týdnech cesty dlouhé 6 000 kilometrů na jeho lodi přestaly fungovat elektronické přístroje a plavidlo jen unášely proudy v „nekonečných a nebezpečných vodách“ severního Pacifiku.

„Bylo mnoho, mnoho špatných dnů a mnoho dobrých energických dnů plných elánu, ale únava je rozhodně to nejtěžší,“ vyprávěl Shaddock. Podle jeho slov si dlouhé dny krátil opravováním věcí a koupáním. „Prostě jsem si užíval pobyt ve vodě,“ řekl.

Když si Shaddocka a Belly všimla posádka vrtulníku mexické pobřežní hlídky, hodila mu pití a na pomoc vyslala loď lovící v oblasti tuňáky, která ho na své palubě ihned ošetřila.

Společnost záchranné lodi ve svém prohlášení uvedla, že pan Shaddock a jeho fena byli při nálezu v „nebezpečném“ stavu. Shaddock byl vyhublý a narostl mu plnovous. Posádka lodi jim poskytla lékařskou pomoc, jídlo a hydrataci.

Fenka Bella, kterou se podařilo zachránit společně s australským námořníkem Timothy Shaddockem, se stala okamžitě miláčkem posádky záchranné lodi. (18. července 2023)

Podle Shaddocka si Bella posádku lodi okamžitě oblíbila. Uvedl také, že plánuje brzký návrat do Austrálie, kam se moc těší hlavně za svojí rodinou.

Antonio Suarez, prezident společnosti Grupomar, řekl, že by tato záchranná akce mohla být poslední cestou pro loď María Delia, protože modernizuje flotilu společnosti. Tato loď je nejmenší a je stará více než 50 let. Pokud se tak stane, bude to „nádherné rozloučení spojené se záchranou lidských životů,“ řekl Suarez.