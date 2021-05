Trosky čínské rakety dopadnou již během víkendu. Spojené státy je sestřelit nehodlají

Země Trosky nekontrolovaně sestupující rakety Dlouhý pochod 5B, která minulý týden vynesla do vesmíru základní modul budoucí čínské orbitální stanice, by měly podle očekávání dopadnout na Zemi o víkendu. Stále však není jasné kdy přesně ani kam, napsal server Space.com.

Americká armáda nemá v plánu zbytky čínské rakety sestřelit, uvedlo ve čtvrtek večer ministerstvo obrany USA. Sází prý na to, že pozůstatky rakety dopadnout do oceánu. „V našich silách je učinit mnoho věcí, ale momentálně, zatímco zde spolu mluvíme, nemáme plán zbytky sestřelit,“ citoval amerického ministra Lloyda Austina britský server The Guardian.

Očekává se, že raketa vstoupí do zemské atmosféry v sobotu, i když nikdo zatím nedokáže přesně určit datum, čas ani místo. „Takové předpovědi lze obecně provést jen několik hodin před dopadem, protože atmosférický odpor se významně mění v důsledku sluneční aktivity,“ poznamenal Space.com.

Nezisková společnost Aerospace Corp se sídlem v Kalifornii vydala predikci, ve které sděluje, že očekává, že trosky z rakety zasáhnou Tichý oceán poblíž rovníku poté, co proletí nad americkými městy. Nicméně organizace dodává, že je stále velmi brzy na to určit přesné místo.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021

Podle expertů je pravděpodobné, že tento obří kus vesmírného odpadu o hmotnosti 23 tun se v atmosféře rozpadne a zvětší části shoří, přičemž zbylé trosky dopadnou do neobydlených oblastí vzhledem k tomu, že 70 procent zemského povrchu tvoří moře a oceány. Nicméně stoprocentně jisté to není.

Space.com připomněl, že podle vesmírného práva, které tvoří komplex mezinárodních smluv a dohod, je za škody vzniklé při dopadu trosek z kosmického objektu odpovědný stát, jenž tento objekt vypustil. Povinnost zaplatit kompenzace vyplývající z příslušné mezinárodní úmluvy byla podle serveru doposud uplatněna jedinkrát, a to v roce 1978, kdy se trosky plné radiace ze sovětského satelitu s jaderným pohonem Kosmos 954 rozesely po kanadské Arktidě a bylo nutné rychlé a nákladné vyčištění oblasti. Státy se v roce 1981 dohodly na kompenzaci ve výši tří milionů kanadských dolarů, což odpovídalo dnešním 7,5 milionu amerických dolarů (160 milionů korun).

Raketa Dlouhý pochod 5B dopravila minulý týden ve čtvrtek modul Tchien-che (Nebeská harmonie) na jeho stanovenou oběžnou dráhu. Poté se od modulu odpojila a sama na oběžné dráze také zůstala, ačkoli podle expertů by měla mít vylepšení umožňující řízený sestup do atmosféry. O tom, že by se příslušný manévr uskutečnil, se ale žádný z činitelů čínského vesmírného programu nezmínil.

Global Times, čínský list vycházející pod oficiální hlavičkou komunistické strany, označil zprávy sdělující, že raketa se „vymknula kontrole a mohla by způsobit škodu“ za „západní humbuk“. Sung Čung-pching, čínský odborník na kosmonautiku a televizní komentátor ve středu pro Global Times uvedl, že je „zcela normální“, aby trosky raket dopadaly na Zemi. Naopak Jonathan McDowell, odborník z Centra pro astrofyziku v Cambridge, sdělil pro The New York Times, že pouze Čína během posledních tří desetiletí vypustila takto velké raketové články na oběžnou dráhu a nechala je poté někde náhodně spadnout.