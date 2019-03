Trosky etiopského letounu naznačují podobnost s leteckou tragédií v Indonésii

Washington Vyšetřovatelé pádu Boeingu 737 MAX etiopských aerolinií nalezli na místě neštěstí mezi troskami kus stabilizátoru s klapkami v neobvyklé pozici, která byla podobná té u havarovaného letounu indonéské společnosti Lion Air loni v říjnu. S odvoláním na dva nejmenované zdroje obeznámené s vyšetřováním o tom informovala agentura Reuters.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) již ve středu uvedl, že čerstvé informace o nehodě etiopského letadla, při němž zahynulo 157 lidí, a upřesněná data o trase jeho letu vykazovaly určité podobnosti s havárií letounu společnosti Lion Air.



V obou případech se zřítily letadla Boeing 737 MAX. FAA a další regulátoři po celém světě po havárii v Etiopii zakázaly těmto letounům létat. FAA dosud veřejně nepředložila žádné informace z vyšetřování tohoto leteckého neštěstí.

Pozice klapek na horizontálních ocasních plochách by mohla pomoci určit, zda byly nastavené pro střemhlavý let.

Indonéské úřady v pátek rozhodly o uspíšení vydání závěrečné vyšetřovací zprávy o havárii letounu Lion Air, v níž zahynulo 189 lidí. K dispozici by měla být na přelomu července a srpna. Do Etiopie také vysílají vlastního vyšetřovatele. Předběžná zpráva o příčině pádu letadla Lion Air se soustřeďovala na údržbu, výcvik pilotů a chování automatického systému letadla při poklesu vztlaku pod křídlem. Konstatovala, že piloti měli potíže s udržením kontroly nad strojem ve chvíli, kdy automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal letoun do střemhlavého letu.

Podle agentury AFP si na takovéto chování letadla již před havárií v Indonésii stěžovali nejméně čtyři američtí piloti. Podle nich stroj krátce po startu náhle přešel do prudkého klesání. Rizikovou situaci tehdy vyřešili tím, že vypnuli autopilota a manuálně dostali letoun do původního směru letu.