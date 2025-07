Bílý dům zatím návštěvu Netanjahua oficiálně nepotvrdil a zdroje AP hovořily pod podmínkou zachování anonymity. O návštěvě s odvoláním na nejmenované americké představitele informovaly také agentury AFP a Reuters, jako první o ní napsal server Axios s odvoláním na izraelského činitele.

Ve Washingtonu je tento týden izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer, který je zároveň blízkým Netanjahuovým poradcem a spojencem. S vysoce postavenými představiteli Trumpovy administrativy by měl jednat o možném příměří v Pásmu Gazy, o situaci kolem Íránu a dalších otázkách.

Trump nyní ve svých veřejných komentářích naznačuje, že se aktuálně soustředí na ukončení bojů mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, když se před týdnem podařilo uzavřít příměří, jež zastavilo 12 dní trvající vzdušné střety mezi Izraelem a Íránem. V pátek americký prezident novinářům řekl, že příměří v Gaze by mohlo být uzavřeno do týdne, aniž by vysvětlil, co jej k takovému optimismu vede.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve v pondělí řekla, že Trumpova administrativa neustále komunikuje s izraelskou vládou a že Trump pokládá ukončení války v Gaze a návrat zbývajících rukojmích zadržovaných Hamásem za nejvyšší prioritu. Dodala, že je srdcervoucí vidět záběry, které za války přicházejí z Gazy i Izraele, ale že hlavním cílem prezidenta je zajistit propuštění zbývajících rukojmích.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito 56.531 Palestinců, většinou civilistů, a velká část hustě obydleného území byla srovnána se zemí.