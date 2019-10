Trudeau v nesnázích: z miláčka lidu se kanadský premiér stal trpěným politikem

TORONTO/PRAHA Kanadský premiér Justin Trudeau přišel o punc novoty. Jen charizma už nestačí a nepomáhají mu ani skandály. Přesto se zdá, že si v pondělí dojde k vítězství ve volbách. Pomáhá mu hlavně ekologická politika.

Justin Trudeau byl v roce 2015 milován většinou kanadské populace. Stal se mladým, progresivním premiérem a ve světě politiky byl rockovou hvězdou. Veřejnost jej zbožňovala díky charizmatu, vizáži i barevným ponožkám. Byl světlou výjimkou v záplavě pravicových populistických lídrů, kteří v té době ve volbách vítězili ve velkém.

Novopečený kanadský premiér na mezinárodních fórech propagoval imigraci, globalizaci a feminismus. Doma pak jeho vláda zvýšila daně bohatým, příspěvky na děti, zavedla uhlíkovou daň v provinciích, kde ještě neplatila, a zlegalizovala marihuanu.

Přesto se během pár let jeho reputace změnila. V roce 2017 porušil svůj slib, že změní kanadský volební systém „první bere vše“, který značně nahrával jeho straně. Letos v únoru pak porušil etický kodex parlamentu tím, že tlačil svou ministryni spravedlnosti, aby zasáhla do vyšetřování případu úplatkářství v jedné z velkých quebeckých inženýrských firem.

Kanadská vláda pak navíc v červnu schválila rozšíření ropovodu Trans Mountain, jenž má téměř ztrojnásobit tok ropy z dehtových písků v Albertě k exportním přístavům v Britské Kolumbii. Trudeau sice prohlásil, že každý dolar, který vláda na tomto projektu vydělá, bude investovat do přechodu kanadské energetiky na čisté zdroje, ale hlasy mu to pravděpodobně nepřinese. S projektem totiž nesouhlasí ekologické skupiny, města Vancouver a Burnaby a ani domorodé obyvatelstvo, jež dříve Trudeauovi velice fandilo.

Další skandály i neúspěch politiky

Jako by to nestačilo, objevilo se krátce po začátku volební kampaně několik snímků, na nichž je premiér v převleku za černocha s obličejem potřeným černou barvou. Trudeau se snažil bránit, že jeho „privilegované“ rodinné prostředí (je synem bývalého předsedy vlády Pierra Elliota Trudeaua) ho zanechalo slepým k otázkám rasy.

Podle agentury Bloomberg je tak po všech skandálech Liberální strana kanadského premiéra ve velice oslabené pozici. Trudeauovi nepomáhá ani fakt, že se mu nedaří plnit závazky pařížské klimatické dohody, kterou učinil důležitým bodem své volební kampaně v roce 2015.

Magazín Economist tak upozorňuje, že Trudeau má před sebou dva důležité kroky. Za prvé musí přesvědčit Zelenou stranu a levicovou Novou demokratickou stranu, že právě on je nejlepší volbou, pokud chtějí prosadit svou progresivně levicovou agendu. Za druhé musí apelovat na mladé voliče, kteří by po skandálech mohli uvažovat o tom, že by volili Konzervativní stranu. „Musí doufat, že jej Kanaďané rozmrzele přijmou,“ píše Economist. A zdá se, že se mu to zatím daří.

„Řekla bych, že ho budu volit. Myslím, že snímky (Trudeaua s černým obličejem), jež nedávno vypluly na povrch, nemají nic společného s jeho schopností vést zemi. Myslím, že pro mnoho Kanaďanů je v současnosti důležitější životní prostředí a vztahy s původním obyvatelstvem a Trudeau se zdá být nejvíce odhodlaný tyto problémy řešit,“ uvedla pro LN 23letá Laura Wilsonová žijící nedaleko Toronta.

Její slova podporují i poslední průzkumy. Podle BBC by měla v pondělním souboji Liberální strana získat 177 ze 338 křesel parlamentu – tedy o sedm hlasů překročit hranici těsné většiny.

Opozice netáhne

Jak je to možné? „Kanaďané nemají příliš v oblibě ani Trudeauova hlavního rivala,“ píše agentura Bloomberg. Andrew Sheer, šéf Konzervativní strany, má dlouhodobě podporu pouhých 30 procent. „Není známý a jeho novost umožňuje liberálům označit jej za konzervativce, který ořeže sociální příspěvky hned po usednutí do úřadu,“ konstatuje Bloomberg.

A to i navzdory tomu, že Sheer prosazuje nižší daně pro lidi s malými příjmy, podporu rodin i uvolnění pravidel pro získání hypoték pro mladé. Dokonce pravidelně hovoří o „boji obyčejných lidí proti elitám“, což je dlouhodobě především tématem Trudeaua.

Problémem ale pro konzervativce zůstává jejich voličská základna v provincii Alberta, bohaté na ropu. Nemohou tak lákat voliče na ekologickou politiku, což hraje do karet současnému premiérovi.