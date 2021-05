Trump jako dojná kráva. Republikáni se exprezidenta drží, protože z něj tahají peníze, píše Politico

Washington Instituce Republikánské strany se při vybírání peněz na politické kampaně stále více spoléhají na exprezidenta Donalda Trumpa, který podle nich dokáže nejlépe probudit nadšení mezi řadovými příznivci strany. A to i přesto, že již není v úřadu a nadále bez důkazů zpochybňuje legitimitu loňských voleb.

Ačkoliv Trumpova neochota uznat výsledek férových voleb způsobila rozkol mezi republikány, jeho schopnost získat finance od dárců na internetu jasně určila, na čí stranu se republikánské instituce nakonec přiklonily. Konec konců peníze vládnou světu, napsal server Politico.

„Měli jsme tu takovou plodnou pauzu okolo procesu ústavní žaloby a nepokojů z 6. ledna, při níž byl Trump považován za toxického a zakazoval republikánům používat k propagaci své jméno. Nyní jsme se ale vrátili k situaci v posledních pěti letech, kdy je Trump největším jménem republikánské politiky. Jeho jménu se nejlépe daří přivádět (straně) peníze a my toho musíme využít,“ řekl Dan Eberhart, který shání pro republikány finance. „Strana již opustila myšlenku posttrumpovského světa,“ dodal.

Další zdroje blízké Celostátnímu výboru Republikánské strany (RNC) pak tvrdí, že se vedení republikánů nechce od Trumpa distancovat a nadále jej prezentuje jako de facto lídra strany právě kvůli jeho schopnosti přilákat příspěvky od drobných dárců.



„Pokud jde o oslovování e-mailem, na facebooku, (...) utváření loajality na úrovni malých dárců, je prezident Trump mnohem přesvědčivější, než všechna ostatní jména strany dohromady - včetně Abrahama Lincolna a Ronalda Reagana,“ řekl další nejmenovaný republikánský činitel.

Dodal však, že velcí dárci strany jsou ohledně Trumpa stále skeptičtí. To se však podle mnohých také mění, řadu z nich totiž úzkost spojená s nynější vládou demokrata Joea Bidena přiměla k tomu, aby svůj názor na Trumpa znovu promysleli.

Trump v e-mailech i v reklamě

Nějakou dobu přitom nebylo jasné, zda vztah mezi stranickými institucemi a Trumpem přežije. Na konci února exprezident vyzval konzervativce, aby finančně podpořili jeho politický akční výbor Zachraňme Ameriku namísto tradičních republikánských struktur. O několik dnů později pak oficiálně vyzval RNC, aby přestala využívat jeho „jméno, obrázky nebo podobiznu“ ve veškerých snahách o zisk peněz nebo přesvědčování voličů.

Trump si přitom přes svůj politický akční výbor dokáže přijít na velké peníze i bez účtu na sociálních sítích Twitter a Facebook. Jeden z jeho poradců prohlásil, že výbor Zachraňme Ameriku má nyní na účtech asi 90 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Jeho spory s RNC se však brzy podařilo urovnat, ačkoliv strana povětšinou ignorovala jeho požadavky, aby nevyužívala jeho jména. Trump je nyní v pravidelném kontaktu s šéfkou RNC Ronnou McDanielovou.

Republikánský výbor od té doby aktivně a kreativním způsobem využívá Trumpovy značky k výběru financí od přispěvatelů. Ke konci února například zavedl speciální druh členství pro ty zájemce, kteří se chtěli přihlásit k Trumpovu odkazu. To však nemá žádný reálný význam kromě snahy nalákat do strany co nejvíce podporovatelů 45. prezidenta USA.



RNC od ledna zmínila Trumpa ve svých e-mailových vzkazech podporovatelům dohromady 97krát, což tvoří asi 40 procent veškeré korespondence výboru, jejímž cílem je získat peníze na vedení kampaní.

Nejde přitom jen o e-maily. RNC a dvě republikánské komise, jež mají na starost kampaně před kongresovými volbami, daly značnou část svých rozpočtů na reklamy na facebooku rovněž do příspěvků, v nichž figuruje Trump. Od začátku dubna do poloviny května utratily společně za facebookové reklamy, jež zmiňují Trumpa, přes 220.000 dolarů (4,6 milionu korun). U kampaně týkající se voleb do Sněmovny reprezentantů se jednalo o 75 procent veškerých výdajů na facebook, u senátní kampaně pak o 60 procent. RNC utratila v prvních dvou květnových týdnech 80 procent svého rozpočtu určeného na facebook za reklamy zmiňující exprezidenta.

Data ohledně aktivity Demokratické strany (DNC) naopak poukazují na opačný trend. Celonárodní výbor Demokratické strany za stejné období neutratil na facebooku za reklamy zmiňující Trumpa žádné peníze. Trumpovo jméno však dál figuruje v e-mailových vzkazech DNC mířených na podporovatele strany.

Vzhledem k těmto údajům se řada republikánů skeptických ohledně příklonu k Trumpovi obává, že strana v podstatě nedává prostor pro růst jakýchkoliv jiných významných republikánských postav na celostátní úrovni. Podle kritiků také nechává postoj RNC v hlavách podporovatelů republikánů představu, že je Trump preferovaným stranickým kandidátem na prezidenta, ačkoliv RNC tvrdí, že je v tomto ohledu neutrální.

Republikánský stratég a bývalý mluvčí RNC Doug Heye tvrdí, že republikáni ve Washingtonu neveřejně říkají, že Trump škodí jejich dlouhodobým vyhlídkám. Pociťují však podle něj potřebu „udržet si ho na své straně, aby jim pomohl získat zpět většinu ve Sněmovně“. A i u této úvahy hrají zásadní roli peníze.

Když republikáni ve Sněmovně reprezentantů rozhodli minulý týden o sesazení kongresmanky Liz Cheneyové z její vysoké pozice ve stranické hierarchii, vykládalo se to tak, že na ni měli vztek kvůli tomu, že odmítla mlčet ohledně Trumpova lhaní o volbách. Ve skutečnosti se to však podle Heyeho stalo kvůli tomu, že v důsledku svého protitrumpovského postoje „přišla o schopnost vybírat peníze“.

„Je to jeden z hlavních úkolů předsedy stranické konference a vedení strany obecně,“ řekl. „Média o tom takto nehovořila. Zaznamenala ji na této protitrumpovské křížové výpravě, ale právě její neschopnost vybírat peníze oproti Trumpovým spojencům jí podepsala rozsudek smrti,“ dodal.