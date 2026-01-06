Trump chce získat Grónsko do konce svého mandátu, využít armádu je reálná možnost

„Prezident Trump dal jasně najevo, že získání Grónska je národní bezpečnostní prioritou Spojených států a je životně důležité pro odstrašení našich protivníků v arktické oblasti,“ uvedl Bílý dům ve svém úterním prohlášení.
„Prezident a jeho tým projednávají řadu možností, jak dosáhnout tohoto důležitého zahraničněpolitického cíle. A samozřejmě využití americké armády je vždy možností, kterou má vrchní velitel k dispozici,“ dodala prezidentská kancelář v reakci na dotaz agentury Reuters.
Vlivný poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller prohlásil, že kvůli Grónsku s americkou armádou nikdo bojovat nebude. Zdůraznil, že USA jsou supervelmoc a hodlají se tak chovat.
Spojené státy se nemusí ničím zdržovat – mohou pokusit získat kontrolu nad ostrovem před červencovým Dnem nezávislosti či před listopadovými volbami do Kongresu.
Evropští spojenci v NATO se proti těmto záměrům znovu ohradili. Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. Bezpečnosti v Arktidě musí být podle nich dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně Spojených států.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že Dánsko a Grónsko, které je autonomním územím království, jeho ambici odmítly. „Pokud Spojené státy zaútočí na jinou zemi NATO, bude konec všemu,“ dodala.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen prohlásil, že Grónsko doufá ve zlepšení vztahů s USA a obnovení předchozí dobré spolupráce s nimi. Odmítl srovnávání Grónska s Venezuelou.
Ostrov obývaný zhruba 56 tisíci lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.