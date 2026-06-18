Trump a Pezeškján elektronicky podepsali memorandum USA a Íránu

Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, dnes elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí íránského ministerstva zahraničí, kterého citovala íránská agentura Tasním. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnosti, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánovaná na pátek, je nyní nejistá.
18. června 2026 0:01, aktualizováno 0:01
Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján dnes elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které podle médií otevírá cestu k mírové dohodě, zatímco plánovaná podpisová ceremonie ve Švýcarsku je nejistá.