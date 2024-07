Zvednutá pěst jako gesto nezlomnosti. Atentát na Trumpa stvořil ikonické fotky

Ozval se výstřel a Trumpa okamžitě obklopila suita mužů v černých oblecích. „Musíme jít, musíme jít,“ naléhá jeden z nich.

Exprezident má rozepnutou bílou košili, po tváři mu stéká krev ze zraněného ucha. Navzdory urgenci ze strany jeho ochranky ale opakuje „počkejte, počkejte“. Agenti tajné služby jej neochotně poslechnou.

Trump pohlédne na shromážděný dav. A zvedne zaťatou pěst s jasnou zprávou: Nevzdávám se.

Reakce davu byla ohlušující. „USA, USA,“ začne skandovat, zatímco ochranka táhla exprezidenta z místa pryč. Ještě jednou se zastaví, aby Trump znovu mohl zapumpovat pěstí.

Podle listu The New York Times těžko existuje okamžik, který by lépe vystihoval úzké spojení Trumpa s jeho příznivci a jeho mistrovské ovládání moderního mediálního věku. Trump si podle listu vždy dává velký pozor, jak vypadá, na tento okamžik, jej ale nemohlo nic připravit.“

„Byl to instinkt,“ píše NYT. „Vytvořil tak obraz, na který historie nezapomene.“

Portál Daily Beast fotografii zarputilého, bojového výrazu Trumpa se zvednutou pěstí z pódia pořízenou fotografkou agentury Associated Press Annou Moneyovou dává do kontrastu s diskuzemi mezi demokraty o tom, zda současný prezident Joe Biden by neměl raději ze zápasu odstoupit, protože se nezdá být už na volební zápas způsobilý.

„V době, kdy Demokratická strana už sotva bojuje, je tento kontrast ohromující,“ uvádí portál.“

„Nenechte se mýlit, obrázek zakrváceného Trumpa stojícího se zdviženou rukou se okamžitě zařadí po bok největších fotografií americké historie,“ domnívá se Daily Beast, jenž má na své titulce jinou fotografii, s Trumpem před americkou vlajkou.

„Fotografie Evana Vucciho z agentury Associated Press, na níž je zachycen vzdorný se, ale živý Trump, se zakrváceným uchem a tváří, jak ho agenti tajné služby odvádějí z pódia, se zdviženou pěstí a americkou vlajkou v pozadí, se okamžitě stala ikonickou,“ uvádí též stanice CNN, která stejně jako NYT je spojována s liberálním táborem.

„Tento snímek bude definovat napjatou politickou dobu, i když jsou politické následky slunečného odpoledne, které se změnilo v noční můru, zatím neznámé,“ dodává stanice s odkazem na vyhrocené volby. Podotýká, že pokus o atentát na Trumpa je „novou temnou kapitolu v prokletém příběhu politického násilí“ v USA.