Střelec na Trumpa: republikán a mladý student dosud bez škraloupu. Odkud vzal zbraň použitou k útoku?

Dvacetiletý Thomas Matthew Crooks pocházel z Bethel Parku na předměstí Pittsburghu v Pensylvánii, asi hodinu cesty na jih od Butleru. Listopadové prezidentské volby by bývaly první, v nichž by mohl hlasovat.

Thomas Matthew Crooks.

Dle televize CNN ovšem v lednu 2021, když mu bylo sedmnáct let, poslal 15 dolarů organizaci ActBlue, jež vybírá příspěvky pro demokraty a levicově orientované politiky. Agentura AP napsala, že Crooks příspěvek poslal v den inaugurace nynějšího šéfa Bílého domu Joea Bidena.

Podle deníku Pittsburgh Tribune-Review Crooks maturoval předloni na střední škole Bethel Park. Od Národní matematické a vědecké iniciativy obdržel „hvězdnou cenu“ ve výši 500 dolarů (asi 11 600 korun), napsal list.

Jeho otec, 53letý Matthew Crooks, jehož oslovila CNN, se k události nechtěl vyjadřovat. Prý se snaží zjistit, „co se k sakru stalo“, a počká s prohlášením, až si promluví s policií. Podle AP zbraň použitou k útoku koupil právě on, a to nejméně před půl rokem. Dle CBS News se jednalo o zbraň typu poloautomatické pušky AR-15, jež je u amerických střelců oblíbená. FBI to nepotvrdila.

„Všichni jsou v šoku, překvapení, někteří zděšení,“ svěřili se agentuře Reuters Crooksovi sousedé, starší manželé Mary a Stanley Priselacovi. „Co mu v životě chybělo? Co vedlo k tomuto extrému?“ ptají se.

Motiv střelce nebyl do nedělního večera známý, úřady ale útok vyšetřují jako pokus o vraždu. Vyšetřovatelé také podle médií našli v Crooksově autě i v místě jeho bydliště výbušniny.