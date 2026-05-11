Rusko a Bělorusko propustily zahraniční vězně. Trump ocenil přítele Lukašenka

Autor: ,
  7:56aktualizováno  7:56
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že díky zprostředkování Spojených států amerických byli z vězení v Bělorusku a Rusku propuštěni tři polští a dva moldavští vězni. Jména propuštěných však nezmínil. Běloruskému prezidentu Lukašenkovi poděkoval za jeho přátelství.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko
Zleva Donald Trump a Alexandr Lukašenko
Americký prezident Donald Trump salutuje během každoroční večeře Asociace...
8 fotografií

„Díky mému zvláštnímu prezidentskému vyslanci Johnu Coalovi jsme byli schopni vyvinout silný tlak, aby se toto propuštění uskutečnilo,“ napsal Trump v neděli na své sociální síti Truth Social. Poděkoval také běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho „spolupráci a přátelství“.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

We just secured the release of three Polish, and two Moldovan, prisoners from Belarusian and Russian detention. Thanks to my Special Presidential Envoy, John Coale, we were able to push hard to make this release happen.�My friend, President Karol Nawrocki, of Poland, met with me last September, and asked me to help secure Andrzej Poczobut from Belarusian prison. Today, Poczobut is free due to our efforts. The United States delivers for our Allies, and Friends. Thank you to President Aleksandr Lukashenko for his cooperation and friendship. So nice! President DONALD J. TRUMP

10. května 2026 v 20:00, příspěvek archivován: 11. května 2026 v 7:25

Zmínil rovněž nedávné propuštění polsko-běloruského novináře a aktivisty Andreje Pačobuta (Andrzeje Poczobuta) z běloruského vězení. Polský premiér Donald Tusk oznámil jeho propuštění, které bylo součástí výměny vězňů, 28. dubna.

Lukašenko, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, propustil v posledních dvou letech stovky vězňů. Tento proces se během Trumpova druhého funkčního období zrychlil. USA na oplátku začaly rušit sankce proti Bělorusku, připomněla agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.