„Díky mému zvláštnímu prezidentskému vyslanci Johnu Coalovi jsme byli schopni vyvinout silný tlak, aby se toto propuštění uskutečnilo,“ napsal Trump v neděli na své sociální síti Truth Social. Poděkoval také běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho „spolupráci a přátelství“.
Zmínil rovněž nedávné propuštění polsko-běloruského novináře a aktivisty Andreje Pačobuta (Andrzeje Poczobuta) z běloruského vězení. Polský premiér Donald Tusk oznámil jeho propuštění, které bylo součástí výměny vězňů, 28. dubna.
Lukašenko, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, propustil v posledních dvou letech stovky vězňů. Tento proces se během Trumpova druhého funkčního období zrychlil. USA na oplátku začaly rušit sankce proti Bělorusku, připomněla agentura Reuters.