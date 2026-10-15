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Neurážím lidi, hájí Trump, proč nenazývá Putina diktátorem. Zelenského tak označil

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  14:45aktualizováno  14:45
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Americký prezident Donald Trump vysvětlil, proč nechce nazvat ruského prezidenta Vladimira Putina diktátorem. Tvrdí, že musí uzavírat dohody, proto nikoho nezesměšňuje. Obviňuje svého předchůdce Joea Bidena, že Rusko zesměšňoval, a proto došlo k válce. Trump je přitom známý svými nadávkami i na adresu spojenců, diktátorem nazval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump byl na Aljašce, aby tam podpořil republikánského kandidáta na senátora Dana Sullivana v nadcházejících kongresových volbách. Novinář Jon Decker z Gray Media se ho při té příležitosti zeptal na jejich odlišné postoje k Putinovi. Sullivan zkritizoval Trumpovu dohodu o ruských dodávkách ropy a nazval Putina „autoritářem, diktátorem a vůdcem mafiánského státu“.

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Donald Trump naznačuje, že místo Joea Bidena podepisoval dokumenty automat. (17. března 2025)
Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským během zasedání Valného shromáždění OSN. (22. září 2026)
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„Musím s lidmi uzavírat dohody, takže všude na potkání nenadávám lidem. Jsem vyjednavač. Vždycky jsem byl velmi dobrý vyjednavač. Děláním dohod jsem pohádkově zbohatl. Takže nechodím a nezesměšňuji lidi,“ odpověděl Trump.

„Jedním z důvodů, proč k téhle válce vůbec dochází, je, že Biden všude na potkání zesměšňoval Rusko i všechny ostatní a vůbec nechápal, co dělá. Toto je válka, která nikdy neměla začít,“ dodal Trump.

Současný šéf Bílého domu opakovaně tvrdí, že ukrajinský konflikt je „Bidenova válka“ a že kdyby nebylo „zmanipulovaných“ voleb a on byl prezidentem, nikdy by k ní nedošlo.

Skutečnost, že právě Trump tvrdí, že nikdy nezesměšňuje lidi, je kuriózní. Na počátku svého druhého působení v úřadu nazval Zelenského „nezvoleným diktátorem“. Putina naopak nazvat diktátorem odmítá opakovaně.

A i když si Trump vyměňoval se severokorejským lídrem Kim Čong-unem urážky typu „malý rakeťák“, nebránilo mu to se s ním pak dvakrát setkat při bezvýsledných jednáních. Prezident naznačuje, že by schůzku rád uskutečnil i potřetí, přičemž Kima označil za „přítele“, kterého má „rád“.

Trump také během prvních republikánských prezidentských primárek zesměšňoval senátora Marca Rubia. Ten je nyní jeho ministrem zahraničí i poradcem pro národní bezpečnost.

Trumpův dvojí metr komentoval i sám Zelenskyj. Podle něj má Trump instinktivní náklonnost k autokratům a velmi bohatým lidem. „On (Trump) o tom mluví otevřeně a hlasitě, že má takové lidi rád,“ uvedl ukrajinský prezident.

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