Trump byl na Aljašce, aby tam podpořil republikánského kandidáta na senátora Dana Sullivana v nadcházejících kongresových volbách. Novinář Jon Decker z Gray Media se ho při té příležitosti zeptal na jejich odlišné postoje k Putinovi. Sullivan zkritizoval Trumpovu dohodu o ruských dodávkách ropy a nazval Putina „autoritářem, diktátorem a vůdcem mafiánského státu“.
„Musím s lidmi uzavírat dohody, takže všude na potkání nenadávám lidem. Jsem vyjednavač. Vždycky jsem byl velmi dobrý vyjednavač. Děláním dohod jsem pohádkově zbohatl. Takže nechodím a nezesměšňuji lidi,“ odpověděl Trump.
„Jedním z důvodů, proč k téhle válce vůbec dochází, je, že Biden všude na potkání zesměšňoval Rusko i všechny ostatní a vůbec nechápal, co dělá. Toto je válka, která nikdy neměla začít,“ dodal Trump.
Současný šéf Bílého domu opakovaně tvrdí, že ukrajinský konflikt je „Bidenova válka“ a že kdyby nebylo „zmanipulovaných“ voleb a on byl prezidentem, nikdy by k ní nedošlo.
Skutečnost, že právě Trump tvrdí, že nikdy nezesměšňuje lidi, je kuriózní. Na počátku svého druhého působení v úřadu nazval Zelenského „nezvoleným diktátorem“. Putina naopak nazvat diktátorem odmítá opakovaně.
A i když si Trump vyměňoval se severokorejským lídrem Kim Čong-unem urážky typu „malý rakeťák“, nebránilo mu to se s ním pak dvakrát setkat při bezvýsledných jednáních. Prezident naznačuje, že by schůzku rád uskutečnil i potřetí, přičemž Kima označil za „přítele“, kterého má „rád“.
Trump také během prvních republikánských prezidentských primárek zesměšňoval senátora Marca Rubia. Ten je nyní jeho ministrem zahraničí i poradcem pro národní bezpečnost.
Trumpův dvojí metr komentoval i sám Zelenskyj. Podle něj má Trump instinktivní náklonnost k autokratům a velmi bohatým lidem. „On (Trump) o tom mluví otevřeně a hlasitě, že má takové lidi rád,“ uvedl ukrajinský prezident.