Personální šéfka Bílého domu má rakovinu prsu. Prognóza je vynikající, řekl Trump

  18:21aktualizováno  18:21
Personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu, oznámil v pondělí na své sociální síti americký prezident Donald Trump. Léčbu Wilesová podle něj zahájí okamžitě, prognóza je dobrá a ve své práci bude pokračovat.
Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu. | foto: AP

Trump v příspěvku uvedl, že Wilesová svou práci vykonává skvěle. „Ale bohužel jí byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a rozhodla se této výzvě čelit hned místo toho, aby čekala,“ uvedl prezident.

„Má fantastický lékařský tým a její prognóza je vynikající!“ navázal. Dodal také, že osmašedesátiletá Wilesová bude ve své práci pokračovat během léčby.

„Susie, která patří k mým nejbližším a nejdůležitějším poradcům, je nekompromisní a plně oddaná službě americkému lidu,“ dodal prezident s tím, že při ní s první dámou stojí a těší se na další spolupráci na projektech ve prospěch Spojených států.

Wilesová nastoupila do funkce personální šéfky Bílého domu v listopadu 2024. V minulosti působila také jako spolupředsedkyně Trumpovy prezidentské kampaně a loni v lednu byla nominována na ředitelku kanceláře Bílého domu.

V prosincovém rozhovoru pro magazín Vanity Fair se ostře vymezila vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Trumpovi přisoudila rysy alkoholika a Vance označila za konspiračního teoretika.

V pozdějším vyjádření však uvedla, že původní publikace byla formulována nepřesně a opomíjela důležitý kontext.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

