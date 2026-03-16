Trump v příspěvku uvedl, že Wilesová svou práci vykonává skvěle. „Ale bohužel jí byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a rozhodla se této výzvě čelit hned místo toho, aby čekala,“ uvedl prezident.
„Má fantastický lékařský tým a její prognóza je vynikající!“ navázal. Dodal také, že osmašedesátiletá Wilesová bude ve své práci pokračovat během léčby.
„Susie, která patří k mým nejbližším a nejdůležitějším poradcům, je nekompromisní a plně oddaná službě americkému lidu,“ dodal prezident s tím, že při ní s první dámou stojí a těší se na další spolupráci na projektech ve prospěch Spojených států.
Wilesová nastoupila do funkce personální šéfky Bílého domu v listopadu 2024. V minulosti působila také jako spolupředsedkyně Trumpovy prezidentské kampaně a loni v lednu byla nominována na ředitelku kanceláře Bílého domu.
V prosincovém rozhovoru pro magazín Vanity Fair se ostře vymezila vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Trumpovi přisoudila rysy alkoholika a Vance označila za konspiračního teoretika.
V pozdějším vyjádření však uvedla, že původní publikace byla formulována nepřesně a opomíjela důležitý kontext.