Nová přístavba o rozloze 8 360 metrů čtverečních by se měla začít stavět v září a v budoucnosti pojme přibližně 650 lidí. Dnes se větší akce jako státní večeře pro zahraniční státníky konají v takzvaném Východním pokoji Bílého domu s kapacitou asi dvě stě lidí.

„Prezidenti nikdy neuměli stavět taneční sály. Ale já umím stavět. Postavíme to rychle a včas. Bude to nádhera – absolutní špička,“ prohlásil na čtvrtečním brífinku Trump a připomněl, že dnes se při akcích pro větší počet hostů musí stavit velké stany na jižním trávníku. „Je to katastrofa. Nevypadá to dobře.“

Přístavba vyroste vedle „modernizovaného“ Východního křídla Bílého domu, kde sídlí kanceláře první dámy a další administrativní útvary. Na vizualizacích je patrné, že nový sál bude vybaven zdobnými křesly a lustry, podle The New York Times je inspirován Trumpovým floridským sídlem Mar-a-Lago.

„Prezident a Bílý dům pod jeho vedením jsou plně odhodláni spolupracovat s příslušnými institucemi, aby byla zachována výjimečná historie Bílého domu. Vybudujeme nádherný sál, který budou moci využívat i budoucí administrativy a další generace Američanů,“ uvedla šéfka prezidentova štábu Susie Wilesová.

Stavbu údajně bude financovat sám Trump a další nejmenovaní dárci. „Lidé, kteří chtějí být s prezidentem zadobře, napíšou šek,“ říká právník a odborník na politickou etiku Richard Painter, který v Bílém domě pracoval v éře George Bushe. „Je to klasický příklad politiky ‚zaplať a hraj‘.“

Trump po svém lednovém návratu do úřadu vybavil Oválnou pracovnu zlatými dekoracemi a na trávník před Bílým domem nechal umístit dva nové stožáry. Už před devíti nabízel Baracku Obamovi, že přispěje 100 milionů dolarů na výstavbu nového sálu, který by mohl prezident využívat pro oficiální události. Obamova administrativa to tehdy odmítla.