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Trump zpochybnil brazilské volby, označil je za ostudu. Bolsonaro může zůstat v USA

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  7:31aktualizováno  7:31
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Donald Trump na své halloweenské party na floridském sídle Mar-a-lago. (31....

Donald Trump na své halloweenské party na floridském sídle Mar-a-lago. (31. října 2026) | foto: ČTK

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál...
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál...
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro,...
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro,...
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Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Flávio Bolsonaro může zůstat ve Spojených státech, jak dlouho bude chtít, prohlásil v noci na neděli americký prezident Donald Trump. Zároveň zpochybnil nedávné brazilské volby, v nichž Bolsonaro prohrál s levicovým prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Podle Trumpa byly volby „ostudou“

„Může tu zůstat, jak dlouho chce,“ řekl Trump novinářům na halloweenské oslavě ve svém floridském sídle. Na otázku ohledně voleb uvedl, že podle jeho názoru šlo o ostudu. Zahraniční pozorovatelé přitom hlasování označili za svobodné a spravedlivé, napsal Reuters.

Bolsonaro odjel do Spojených států poté, co brazilský soudce krátce po jeho volební porážce rozhodl o odebrání jeho pasu. V Brazílii čelí dvěma federálním vyšetřováním kvůli podezření z praní špinavých peněz a policie ho považovala za osobu, která by mohla uprchnout ze země. Do USA byl přijat v rámci humanitárního programu dočasného pobytu, který obvykle trvá jeden rok.

Trump v sobotu také uvedl, že se s Bolsonarem neplánuje setkat. Americký představitel a další osoba obeznámená se situací agentuře Reuters řekli, že prezident v současnosti nemá v úmyslu podporovat jeho politické ambice, přestože mu umožnil pobyt ve Spojených státech. Bolsonaro se přitom označuje za právoplatného brazilského vůdce.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu hovořil s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vieirou na okraj setkání skupiny G20 v Atlantě. Podle Rubia se oba politici znovu setkají příští měsíc ve Francii na schůzce ministrů zahraničí skupiny G7, kam má Brazílie dorazit jako pozorovatel. Jejich rozhovor by mohl naznačovat snahu o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.

Rubio zároveň uvedl, že americká vláda nebyla přímo zapojena do kroků, které vedly k Bolsonarovu odjezdu z Brazílie. Reuters a další média však informovala, že cestu pomáhal zařídit Jason Miller, představitel Bílého domu.

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