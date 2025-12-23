Už od května vláda migrantům ochotným k odjezdu nabízí 1000 dolarů (20 700 korun), pokud v aplikaci ministerstva využijí možnosti „sebevyhoštění“. Nyní s využitím obrázku ozdobeného vánočního stromku vybízí k využití bonusu za návrat „domů“ na svátky. Podle ministerstva jde o časově omezenou nabídku.
Republikánský prezident Donald Trump se chlubí masovými deportacemi a chce, aby zemi opustil co největší počet migrantů. Imigrační úřad ICE na Trumpův pokyn postupuje čím dál tvrději, aby zadržel co nejvíce cizinců bez platných dokladů.
V nové výzvě ministerstva vnitřní bezpečnosti se uvádí, že „sebevyhoštění“ je „nejlepším dárkem“, jaký cizinec pobývající v USA nelegálně může k Vánocům dát sobě i své rodině.
„Jde o rychlý, bezplatný a jednoduchý proces,“ stojí v prohlášení. Stačí si stáhnout aplikaci „CBP Home“, zadat potřebné informace a ministerstvo zařídí zbytek, včetně samotného odjezdu a jeho financování.
„Nelegální cizinci by měli tento dar využít a sami se vyhostit, protože pokud to neudělají, najdeme je, zatkneme je a už se nikdy nevrátí,“ uvedla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Podle jejích údajů využilo od ledna možnosti „sebevyhoštění“ už 1,9 milionu cizinců, včetně desítek tisíc lidí, kteří při tom použili aplikaci. Tato čísla však podle DPA nebylo možné nezávisle ověřit.
Podle květnových údajů ministerstva činí průměrné náklady na zadržení, uvěznění a vyhoštění jednoho migranta, který do země vstoupil nelegálně, 17 121 dolarů (354 tisíc korun).