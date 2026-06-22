„Keir Starmer odstoupí z funkce premiéra Spojeného království,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Podle britských médií spolu lídři naposledy mluvili na summitu G7 ve Francii minulý týden, neměli však společné bilaterální setkání.
„Zásadně selhal ve dvou velmi důležitých oblastech – imigraci a energetice,“ zkritizoval šéf Bílého domu labouristického lídra. Zároveň mu popřál „vše dobré“.
Americký prezident též v příspěvku vyzval k otevření ropných polí v Severním moři. Trumpova administrativa již dříve odsoudila rozhodnutí Británie zrušit vydávání nových licencí na těžbu ropy a plynu, jehož cílem bylo podpořit zelenou politiku. USA, které se za Trumpovy vlády výrazně angažují v rozvoji těžby fosilních paliv, tvrdí, že se tím Británie zbavuje energetické soběstačnosti a draze importuje energii z cizích zemí za peníze daňových poplatníků.
Britská média o víkendu začala uvádět, že Starmer čelí tlaku na rezignaci, a píší, že by mohl svůj odchod z úřadu ohlásit už v pondělí. Premiér však veřejně dává najevo, že se nikam odcházet nechystá.
Ponížení, nezná hranice
Americký deník The Washington Post poznamenává, že není jasné, jakým způsobem Trump k takovému závěru došel, vzhledem k tomu, že spolu oba lídři přes víkend nemluvili. Prezidentova slova považuje za mimořádný vpád do britské domácí politiky.
„Tento americký prezident doslova nezná hranici, kterou by nezboural,“ napsal na síti X Robert Peston z televize ITV. Moderátor Piers Morgan situaci označil za „konečné ponížení“.
Starmer byl přitom jednu dobu zmiňován jako jeden z mála evropských lídrů, který i přes odlišné ideologické pozice dovede s Trumpem dobře vycházet, a v určitých tématech ho dokonce přesvědčit. Vztahy však začaly houstnout kvůli íránské válce, kdy Trump odsoudil rozhodnutí Británie neposkytnout britské vojenské základny k útokům na Írán. O Starmerovi tehdy prohlásil, že to není žádný „Winston Churchill“.
Trump má v poslední době vyhrocenější vztahy s více evropskými čelnými politiky. O italské premiérce Giorgii Meloniové například prohlásil, že na summitu G7 žadonila o fotku s ním a že mu jí bylo líto. Premiérka to označila za lež.