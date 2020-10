Prezident USA Trump i jeho manželka mají koronavirus. Společně to zvládneme, napsal

„Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!“ uvedl Trump.

Jeho lékař očekává, že prezident bude i po nákaze koronavirem vykonávat své povinnosti. V prohlášení také uvedl, že Trump i Melania jsou v pořádku.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!