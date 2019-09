Trump čelí hrozbě sesazení, demokraté zahájili ‚impeachment‘. Je to hon na čarodějnice, říká prezident

WASHINGTON/PRAHA Proces odvolání prezidenta USA začal. Podle opozice totiž Donald Trump v ukrajinské kauze „zradil“, a bude tak čtvrtým šéfem Bílého domu v historii země, který bude čelit takzvanému impeachmentu. Cesta k odchodu z funkce je však dlouhá a nejistá.

„Kroky, které prezident podnikl, závažně porušily ústavu. Obzvláště v případě, kdy prezident uvedl: ‚Článek II říká, že mohu dělat, co chci.‘ Během posledních několika měsíců jsme vedli vyšetřování v našich výborech a spory u soudů, aby sněmovna měla všechna relevantní fakta a zvážila, zda aktivovat článek I v plné šíři včetně té nejzávažnější ústavní pravomoci – schválení článků o impeachmentu,“ uvedla v úterý předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová. „Tímto oznamuji, že sněmovna zahájila oficiální řízení pro zproštění úřadu. Prezident se musí zodpovídat ze svých činů. Nikdo nestojí nad zákonem, nikdo.“

Americký prezident Donald Trump se tak stal čtvrtým prezidentem v historii Spojených států, u něhož byl proces impeachmentu – tedy odstranění z funkce – zahájen. Před americkými zákonodárci se však nachází dlouhá cesta a výsledek je nejistý.

Pelosiová se přitom dlouho procesu odvolání prezidenta bránila, přestože se ji již několik měsíců snažili demokratičtí poslanci k tomuto kroku přemluvit. Ale až události posledních dní šéfku sněmovny přesvědčily.

„Tento týden prezident přiznal, že požádal prezidenta Ukrajiny, aby podnikl akce, ze kterých mohl těžit,“ uvedla v projevu Pelosiová. Odkazovala na Trumpovo vyjádření, v němž připustil, že v červenci při telefonickém rozhovoru požádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se podíval na kauzu Huntera Bidena, syna bývalého viceprezidenta USA a demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena, jenž spoluvlastnil firmu na Ukrajině a byl vyšetřován pro podezření z korupce.

To potvrdila i ve středu zveřejněná část přepisu telefonátu. „Hodně se mluví o Bidenově synovi, že Biden zastavil vyšetřování a hodně lidí o tom chce vědět. Tak cokoliv, co s tím můžete udělat s ministrem spravedlnosti (Williamem Barrem), bude skvělé. Biden se tím chlubil, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... Mně to zní strašně,“ řekl Trump.

Prakticky tak žádal cizí mocnost, aby očernila jeho protikandidáta. Pokud by tak Zelenskyj neučinil, Trump hrozil, že Ukrajině neposkytne vojenskou pomoc za 400 milionů dolarů, kterou schválil Kongres.

„Kroky prezidentovy administrativy odhalily nečestnou skutečnost, že prezident zradil svou přísahu, naši národní bezpečnost a integritu našich voleb,“ dodala šéfka sněmovny. Trump ale vše považuje za nesmysl.

„Je to nejhorší hon na čarodějnice v politických dějinách. Máme nejsilnější zemi na světě, nejlepší ekonomiku, co jsme kdy měli, a ona (Pelosiová) mluví o impeachmentu,“ reagoval Trump.

A na večerní tiskové konferenci pokračoval: „Je to všechno jen hoax,“ svěřil se reportérům ve středu večer. „Nebyl tam žádný nátlak.“ Jeho tvrzení potvrdil i ukrajinský prezident. „Byl to dobrý telefonát, normální, hovořili jsme o mnoha věcech,“ uvedl ve středu Zelenskyj. „Nikdo na mne nevykonával nátlak,“ ujistil novináře.

Jen jeden z kroků

Podle Ústavy Spojených států by prezident „měl být odstraněn z úřadu, pokud je usvědčen ze zrady, podplácení nebo jiných závažných zločinů či prohřešků“. A podle demokratů prezident alespoň jeden z těchto zločinů spáchal.

Aktivace článků o impeachmentu je jen prvním z kroků, které by měly vést k odvolání prezidenta. Proces impeachmentu však neznamená, že prezident Trump opravdu Bílý dům opustí. Pelosiová zatím pouze pověřila výbory sněmovny, aby se podezřením zabývaly a vytvořily návrhy článků o odvolání prezidenta z úřadu.

O každém z článků by měla následně sněmovna hlasovat. Není ale zatím jasné, kdy ani zda vůbec se tak stane. Pokud dojde impeachment až do tohoto bodu a většina sněmovny se shodne alespoň u jednoho z článků týkajících se obvinění, že je prezident vinen, bude celá věc postoupena Senátu. V tu chvíli je prezident „impeached“, tedy oficiálně odvoláván.

Zatímco sněmovna v procesu impeachmentu funguje jako žalobce, horní komora jako soud, a právě zde se tedy rozhodne, zda bude prezident skutečně odstraněn z funkce. Na odvolání je potřeba souhlas dvou třetin Senátu. Naděje demokratů jsou tak mizivé – většinu v horní komoře Kongresu totiž drží republikáni.