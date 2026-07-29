Trump žádá Nejvyšší soud USA o zrušení vysokého odškodnění pro novinářku

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  22:06aktualizováno  22:06
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Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...

Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean Carrollovou, rozhodla porota. (9. května 2023) | foto: Reuters

Kauza Carrolová. Skica ze soudní místnosti, kde se rozebírala civilní žaloba...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
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Prezident Spojených států Donald Trump se u Nejvyššího soudu USA dožaduje zrušení verdiktu, podle kterého musí zaplatit novinářce Elizabeth Jean Carrollové jako odškodnění za pomluvu 83 milionů dolarů (1,76 miliardy Kč). Případ se týká Trumpova tvrzení, že nyní 82letá novinářka je lhářka, když jej obvinila, že ji v 90. letech sexuálně zneužil.Trump označil Carrollovou jako lhářku opakovaně, což soudy také projednávaly.

Výše zmíněné odškodnění se týká výroku z roku 2019, kdy Trump zastával prezidentský úřad v prvním funkčním období. A právě na prezidentskou imunitu se prezident odkazuje, ačkoli nižší soudy takový argument odmítly.

„Toto je první případ v historii naší země, kdy soud připsal prezidentovi odpovědnost za škody za jeho chování v úřadu,“ uvádějí Trumpovi právníci, kteří výši odškodnění označili jako horentní.

Soud nařídil Trumpovi zaplatit odškodné v lednu 2024. Trump se ale odvolal a loni v září odvolací soud verdikt potvrdil. Nyní se prezident, jak se očekávalo, obrátil na Nejvyšší soud USA. Soud navíc v roce 2024 ve verdiktu, který Reuters označil jako přelomový, rozhodl, že imunita chrání prezidenty před trestním stíháním za skutky, které jako hlava státu učiní v rámci svých ústavních pravomocí. Případ Carrollové je ale občanskoprávní povahy, takže se na něj ochrana nevztahuje.

Reuters poznamenal, že Trump s někdejší sloupkařkou magazínu Elle bojuje od roku 2019, kdy zveřejnila části svých pamětí včetně pasáže, ve kterém uvádí, že ji Trump v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Trump takové opakovaně obvinění odmítl a v jednom z rozhovorů řekl, že Carrollová není ani jeho typ. V roce 2024 se ale porota postavila na stranu novinářky a Trumpovi uložila zmíněné odškodnění.

Již v roce 2023 soud rozhodoval o podobných Trumpových výrocích na adresu Carrollové z roku 2022. Tehdy Trump, kdy už nebyl prezidentem, na sociálních sítích napsal, že tvrzení Carrolové jsou podvod a levota. Porota ale rozhodla, že Trump Carrollovou sexuálně zneužil a také veřejně pomluvil, za což mu uložila zaplatit odškodné pět milionů dolarů (106 milionů Kč). I v této větvi kauzy se nynější prezident neúspěšně odvolal.

Tento měsíc tiskové agentury informovaly, že Carrollová již pětimilionové odškodnění dostala a že spolu s úroky částka činila více než 5,6 milionu dolarů (119 milionů Kč).

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