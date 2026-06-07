Trump chce po útoku Teheránu zastavit odvetu Izraele a jednat

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  22:22aktualizováno  22:22
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Americký prezident Donald Trump po dnešním raketovém útoku Íránu na izraelské území vyzval Izrael a Teherán k návratu k jednání a avizoval, že bude telefonicky žádat premiéra Benjamina Netanjahua, aby Izrael úder neopětoval.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael a Írán k návratu k jednání po dnešním raketovém útoku Teheránu na izraelské území. Uvedl, že ihned zavolá izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahovi, aby úder neopětoval. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na server Axios a televizi Fox News.

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