Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trump chce svrhnout vládu na Kubě před koncem svého funkčního období

Autor: ,
  11:32aktualizováno  11:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Obyvatelé Havany si nabírají pitnou vodu. (12. listopadu 2026)

Obyvatelé Havany si nabírají pitnou vodu. (12. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (12. listopadu 2026)
Starý vůz v ulicích havany během výpadku proudu (3. srpna 2026)
Ulice kubánské Havany během krize, kterou země prochází. (1. srpna 2026)
Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14....
31 fotografií
Americký prezident Donald Trump chce podniknout vojenskou intervenci na Kubě s cílem svrhnout tamní vládu před koncem svého funkčního období v lednu 2029. Ve čtvrtek to řekl v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem. V tomto úsilí by podle Trumpa hrál klíčovou roli americký ministr zahraničí Marco Rubio.

„Chci se s Kubou vypořádat, než odejdu,“ odpověděl Trump na otázku, zda hodlá „osvobodit Kubu“ za použití vojenské síly. „Pro Kubu máme velmi dobrého, talentovaného chlapíka jménem Marco, protože Marcovi rodiče jsou z Kuby, jak pravděpodobně víte, a rád by to udělal,“ dodal šéf Bílého domu o Rubiovi.

Přestože Trump v minulosti opakovaně hovořil o plánu svrhnout kubánskou komunistickou vládu, je to poprvé, co možnou vojenskou operaci zasadil do časového rámce.

V březnu republikánský prezident řekl novinářům, že by mu bylo ctí Kubu ovládnout. Poté, co americké speciální jednotky na jeho rozkaz v lednu unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jednoho z klíčových spojenců Kuby, uvalily Spojené státy na ostrov ropnou blokádu. Ochromily tím kubánskou elektrickou síť a vyvolaly humanitární krizi.

Nynější výroky Trump pronesl poté, co Republikánská strana utrpěla porážku ve volbách do Kongresu, kde přišla o většinu v obou komorách. Z části se tak stalo v důsledku jeho vleklé a nepopulární války s Íránem, která přispěla k růstu cen paliv a potravin.

Trump řekl Hewittovi, že by rád podnikl vojenský útok na Kubu jménem Američanů s kubánskými kořeny na Floridě, kteří ho volili v prezidentských volbách. „Upřímně bych to rád udělal pro lidi, pro Kubánce, se kterými bylo zacházeno opravdu špatně, a kteří přišli do Ameriky,“ řekl.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.