Trump chce zablokovat získání občanství cizincům narozeným v USA

Washington Americký prezident Donald Trump zvažuje zablokovat právní zásadu, kdy se americkými občany automaticky stávají i děti cizinců narozené na území Spojených států. V rozhovoru v pořadu portálu Axios pro televizi HBO Trump řekl, že uplatňování výše zmíněného práva, které zaručuje 14. dodatek americké ústavy, může zastavit exekutivním nařízením, tedy dekretem, takže se obejde bez souhlasu Kongresu USA.

Pokud se Trump rozhodne zásadu známou jako ius soli ukončit, bude to podle Axios nejdramatičtější prezidentův krok v rámci jeho tažení proti nelegální migraci. Portál rovněž poznamenal, že v takovém případě lze s jistotou očekávat, že se o ústavnost dekretu před americkými soudy svede právní bitva.

Pokud v USA cizinci včetně migrantů, kteří do země vstoupili nelegálně, přivedou na svět dítě, stává se jejich potomek občanem Spojených států. Této praxe migranti často zneužívají, ačkoli rodiče nemají automaticky nárok na americké občanství. Migranti bez dokladů, kteří v USA přivedou na svět dítě, ale následně často úspěšně dosáhnou na možnost v zemi zůstat, aby se o svého nezletilého potomka, občana USA, mohli starat. O takovýchto dětech migrantů se pak v USA hovoří jako o kotvách.

„Jsme jedinou zemí na světě, kam nějaký člověk přijde, má dítě a to dítě je se všemi výhodami občanem Spojených států,“ řekl Trump v pořadu, který HBO bude vysílat v neděli. „Je to směšné. Je to směšné. Tohle musí skončit,“ dodal s odkazem na 14. dodatek. V něm se praví, že všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené jejich jurisdikci jsou občany Spojených států.

„Vždy mi říkali, že je potřeba ústavní dodatek. Ale představte si to, není,“ řekl prezident o možnosti zablokování práva. Na dotaz, zda takový postup není sporný, Trump odpověděl, že Kongres to může udělat v každém případě, ale že podle informací, které má, postačí i dekret.

„Říkají, že to mohu udělat jen exekutivním nařízením,“ řekl Trump o radách právníků a poradců Bílého domu. K úvahám o blokaci dodal, že vše je ve stavu vývoje, ale že se tak stane. Podrobnosti o způsobu, jak by z uplatňování 14. dodatku určitou skupinu cizinců vyjmul, a kdy by se tak mohlo stát, ale nesdělil.

Axios uvedl, že jen málo odborníků na přistěhovalectví a ústavu se domnívá, že je v prezidentově pravomoci změnit zásadu udělování amerického občanství narozením. Někteří konzervativci ale argumentují tím, že 14. dodatek byl zamýšlen pro děti, které se v USA narodí lidem s trvalým pobytem, a ne pro potomky migrantů bez dokladů či lidí s krátkodobými vízy.

Agentura AP napsala, že zostřenou protiimigrační rétorikou bezprostředně před listopadovými kongresovými volbami chce Trump vyburcovat své příznivce, aby dali hlas republikánům, a tak pomohli udržet republikánskou kontrolu v Kongresu.

Expert na ústavní právo John Eastman poznamenal, že 14. dodatek na děti migrantů bez dokladů nebyl vůbec uplatňován až do 60. let 20. století. Zmíněný dodatek z roku 1868 se nevěnuje jen otázce občanství, ale v dalších oddílech také výsadám a právům občanů USA, rozdělení mandátů ve Sněmovně reprezentantů či závaznosti amerického státního dluhu.

Americký institut Pew Research Center ve studii z roku 2016, ve které mapuje počty dětí narozených migrantům bez dokladů od 80. let do roku 2014, za vrchol uvádí roky 2006 a 2007. Tehdy se narodilo 370 000 takových dětí, což bylo devět procent všech porodů v USA. Od té době počet dětí narozených migrantům bez dokladů klesá, v roce 2014 jich bylo 275 000, což bylo sedm procent v rámci dětí narozených v USA. Pro srovnání, ještě v roce 1980 registroval Pew Research Center 30 000 takovýchto porodů.