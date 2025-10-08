Starosta Chicaga a guvernér Illinois by měli do vězení, napsal Trump

  15:15aktualizováno  15:15
Americký prezident Donald Trump vyzval k uvěznění starosty Chicaga Brandona Johnsona a guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Oba demokraty přitom bez důkazů obvinil, že neochránili federální imigrační pracovníky.
Guvernér státu Illinois J. B. Pritzker (vlevo) promlouvá po boku starosty...

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Starosta Chicaga Brandon Johnson (vlevo) promlouvá po boku guvernéra státu...
Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Trump příspěvek vyzývající k uvěznění starosty a guvernéra zveřejnil na své sociální síti Truth Social ráno washingtonského času (odpoledne SELČ).

Stalo se tak poté, co nařídil vyslat do Chicaga, které je třetím největším městem USA, Národní gardu, a to navzdory nesouhlasu místních a státních představitelů.

Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.

„Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky,“ napsal Trump s odkazem na pracovníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Kanceláře Johnsona a Pritzkera zatím na žádost agentury Reuters o komentář nezareagovaly.

