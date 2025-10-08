Starosta Chicaga a guvernér Illinois by měli do vězení, napsal Trump

Trump příspěvek vyzývající k uvěznění starosty a guvernéra zveřejnil na své sociální síti Truth Social ráno washingtonského času (odpoledne SELČ).
Stalo se tak poté, co nařídil vyslat do Chicaga, které je třetím největším městem USA, Národní gardu, a to navzdory nesouhlasu místních a státních představitelů.
Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.
„Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky,“ napsal Trump s odkazem na pracovníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Kanceláře Johnsona a Pritzkera zatím na žádost agentury Reuters o komentář nezareagovaly.