Další lhůta, stejná hrozba. Trump dal Íránu 48 hodin na dohodu, jinak bude prý peklo

Autor: ,
  17:22aktualizováno  22:53
Írán má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak mu hrozí tvrdá reakce. Šéf Bílého domu to uvedl v příspěvku na sociální síti Truth Social.
Donald Trump. (11. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Poškození budovy společnosti Isfahan Optics Industries a jejího okolí v...
USA a Izrael zaútočily na armádní vrtulníky v Isfahánu. (15. března 2026)
6 fotografií

Trump připomněl, že dal původně Íránu na uzavření dohody deset dní. „Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal.

Agentura AP s odkazem na diplomatické zdroje dnes napsala, že Pákistán, Turecko a Egypt se stále snaží o to, aby se uskutečnila jednání mezi Íránem a Spojenými státy v Pákistánu.

Íránské centrální vojenské velení dnes odsoudilo Trumpovu hrozbu. Jeden z vysokých íránských vojenských představitelů generál Alí Abdulláhí Alíabadí označil Trumpovo prohlášení za „bezmocný, nervózní, nevyvážený a hloupý čin“. V podobně vyhroceném tónu jako Trump varoval, že „jednoduchý význam tohoto vzkazu je, že se vám otevřou brány pekla“.

Zprostředkovatelé podle agentury pracují na kompromisním návrhu, který by počítal s dočasným příměřím, které by umožnilo během klidu zbraní dojednat řešení pro ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Remember when I gave Iran ten days to MAKE A DEAL or OPEN UP THE HORMUZ STRAIT. Time is running out - 48 hours before all Hell will reign down on them. Glory be to GOD! President DONALD J. TRUMP

4. dubna 2026 v 14:05, příspěvek archivován: 4. dubna 2026 v 17:05

Trump oznámil minulý týden, že se konají jednání s Íránem. Ten ale jednání se Spojenými státy popírá, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotu také popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů, jak v pátek napsal americký deník The Wall Street Journal.

Arakčí uvedl, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území na konci února.

Ve zjevné snaze dále zvýšit tlak na Teherán po nejnovějším Trumpově vyjádření k ultimátu vysoce postavený izraelský obranný činitel uvedl, že Izrael se připravuje na útok na íránská energetická zařízení a čeká na souhlas Spojených států.

Případný úder by se podle něj mohl uskutečnit příští týden. Trump již dříve pohrozil útoky na íránské elektrárny, pokud jeho požadavky nebudou splněny.

Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, tehdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.

Tyto útoky nařídil podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Doporučujeme

Výběr z tisku

Obrazem

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Analýza

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.