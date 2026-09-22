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Dánsko podepsalo s USA dohodu o Grónsku. Milník v bezpečnosti, míní Trump

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  18:06aktualizováno  18:21
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Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen dnes v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.

Trump v projevu v OSN označil ujednání, které se týká amerických bezpečnostních zájmů na tomto arktickém ostrově, za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy.

„Dohoda je trojnásobné vítězství,“ řekl Nielsen a dodal, že užitek z ní budou mít nejen USA, ale i Grónsko a Dánsko. Dohoda podle něj bere v úvahu obyvatele Grónska a jejich práva a také rozvoj země. „Dohoda posouvá obrannou smlouvu z roku 1951 do roku 2026,“ dodal.

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle Organizace spojených národů. (22. září 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem na procházce Nuukem. (23. ledna 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem na procházce Nuukem. Navštívili i trh s tulením masem. (23. ledna 2026)
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Zpravodajská agentura Reuters pak z ujednání mezi třemi státy citovala. V textu stojí, že pokud Grónsko vyhlásí na Dánském království nezávislost, musí v Severoatlantické alianci zůstat a dohodu plnit.

Zmíněná obranná dohoda z roku 1951 umožňuje USA budovat v Grónsku vojenská zařízení, pokud o tom předem informuje místní úřady. Trump ale od loňského návratu do Bílého domu označoval stávající ujednání za nedostatečné a tvrdil, že USA by měly arktický ostrov získat. Nevyloučil ani použití síly. Uváděl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.

Nová dohoda podle Trumpa zcela vyřešila americké obavy a dává USA stálou kontrolu nad bezpečností v Grónsku. Trump v úterý v OSN prohlásil, že bez amerického souhlasu nebude moci v Grónsku žádná jiná země vybudovat základnu.

Frederiksenová před úterním podpisem uvedla, že dohoda může platit věčně a že díky ujednání američtí nepřátelé arktický ostrov neovládnou. „Zároveň zajišťujeme, aby více spojenců bylo v Arktidě přítomno,“ řekla. Dodala, že dohoda, která je dobrá pro USA, Dánsko i Grónsko, uznává územní suverenitu Dánského království.

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