Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

Autor:
  8:15
Vyostřená debata ministra zahraničí Petra Macinky s bývalou první dámou a ministryní zahraničí Spojených států Hillary Clintonovou se dostala až k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Macinku pochválil za jeho výstup. „Pozdravujte všechny ve vaší skvělé zemi!“ uvedl také. Macinka na sobotní Mnichovské bezpečnostní konferenci vyjádřil například nesouhlas s „genderovou revolucí“ a „klimatickým alarmismem“.
Donald Trump (16. února 2026)

Donald Trump (16. února 2026) | foto: ČTK

„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích absurdních názorů na gender,“ pochválil výroky českého ministra zahraničí Donald Trump na sociální síti Truth Social.

Macinka v debatě komentoval Trumpovo počínání v USA. „Viděli jsme woke revoluci, nesouhlasím s genderovou revolucí ani s klimatickým alarmismem,“ uvedl Macinka v Německu. „Který gender? Že ženy mají práva?“ opáčila demokratická politička Clintonová.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Czech Deputy PM Petr Macinka: Great job in your Debate against Hillary Clinton on various subjects, including her ridiculous views on Gender. Say hello to everybody in your wonderful Country! President DJT

19. února 2026 v 1:03, příspěvek archivován: 19. února 2026 v 7:51

Ministr zahraničí pokračoval, že si na rozdíl od jiných myslí, že existují pouze dvě pohlaví. „Já si myslím, že je tu muž a žena, a ten zbytek je zřejmě sociální konstrukt,“ uvedl s tím, že toto je něco, co došlo v USA moc daleko. „Příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ řekl.

„Opravdu mě mrzí, že vás to znervózňuje,“ uvedl na adresu Clintonové poté, co opětovně vyjádřila nesouhlas. „Vy opravdu nemáte ráda Trumpa,“ řekl také. Republikánský politik Trump porazil Hillary Clintonovou v roce 2016 v prezidentských volbách.

Výměna názorů mezi Macinkou a Clintonovou se krátce na to začala šířit na sociálních sítích a zanedlouho si jí všimla americká média.

Macinka na návštěvě USA

Komentář od americké hlavy státu přišel ve chvíli, kdy se Macinka nachází ve Spojených státech. Ve čtvrtek se má jako pozorovatel zúčastnit zasedání Rady míru a setkat se se zástupci americké administrativy.

Zda se v rámci návštěvy setká také se svým americkým protějškem Marcem Rubiem, není jasné, uvedl ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Sdělil ale, že se Macinka sejde se zástupci konzervativního think-tanku Heritage Foundation, který je spojován s hnutím MAGA, a představiteli dalšího vlivného think-tanku Hudson Institute.

