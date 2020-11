Trump dokázal věci, kterých by tradiční politici nedosáhli, říká jeho volič z Nebrasky

Michael Polak (62) žije na americkém Středozápadě, ve státě Nebraska. Je potomkem českých přistěhovalců. Pracuje jako učitel na základní škole. V roce 2016 i letos volil Donalda Trumpa. Rozhovor s ním proběhl ještě předtím, než byly známé výsledky.

Lidovky.cz: Jak vypadala kampaň v Nebrasce? Zapojili jste se nějakým způsobem?

Letos moc ne. Trump měl v Omaze (největším městě státu Nebraska – pozn. red.) před pár dny setkání s voliči, kam přišlo přes 28 tisíc lidí. Nicméně u mítinků se často musí dlouhé hodiny čekat venku, což nás v kombinaci se zimou a covidem odradilo. Jelikož byl kandidát republikánů tento rok zřejmý, tak se nás netýkaly ani primárky na jaře.

Lidovky.cz: Oba kandidáti měli velmi odlišné styly předvolebních kampaní. Trump je znám svými obrovskými shromážděními, Biden se snaží spíš držet zpět. Jak vnímáte rozdíly vy?

Trump se na nich snaží vyhecovat svoje příznivce a potenciální voliče. Biden kandidoval na prezidenta už několikrát. Dříve také vedl kontaktní kampaň.

Tentokrát osobní kontakt s lidmi ovšem velmi omezil. Biden často vystupuje v televizi, kde pouze čte psaný text. Měl pár předvolebních shromáždění, ale tam byly pouze stovky lidí. Je to údajně kvůli covidu.

Michael Polak.

Pandemií se ohání hlavně proto, aby nemusel mezi lidi. Z jeho veřejných vystoupení usuzuji, že má nějakou formu stařecké demence. Vždyť před pár dny tvrdil, že kandiduje proti Georgovi (asi tím myslel Bushe).

Nemyslím teď náhodná přeřeknutí. Ta se stávají i ostatním. Bidenovi se toto děje skoro při každém vystoupení a mám za to, že se to bude postupem času zhoršovat. Doufám, že lidé chápou, že uhlazeně vypadající Biden v televizi není věrný obraz reality.

Lidovky.cz: Američané jsou rozděleni v názoru na objektivitu médií. Trump pravidelně označuje mainstreamová média jako „fake news“. Je to tak?

Musím říct, že hlavní sdělovací prostředky hlavního proudu naprosto otevřeně podporují kohokoliv, kdo je aspoň trochu proti Trumpovi. Účelově zveličují jakoukoliv menší prezidentovu chybu a zametají pod koberec cokoliv, co by mohlo poškodit Bidena.

Když mluví o něčem, co říkal Trump, často k tomu připojí slova, že jeho tvrzení jsou nepodložená. U demokratů média použijí pozitivní či neutrální popis.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte čtyři uplynulé roky Trumpova prezidentství?

Spousta kroků, které udělal, byla úspěšných. Dokázal obejít strnulou byrokracii.

Nominoval spoustu federálních soudců, dokonce tři na Nejvyšší soud, což je obrovský úspěch. V zahraniční politice mile překvapil. Podařilo se mu omezit ilegální migraci z Mexika.

Vyjednal několik nových obchodních smluv, a snížil tím obchodní deficit s Evropou a Čínou. Podívejme se na Blízký východ. Trumpův přístup odporoval zaběhlým zvyklostem a byl mnohými zesměšňován. Ale podívejme se na výsledky. Izrael uzavřel historický mír se Spojenými arabskými emiráty a Súdánem. To je přece naprosto přelomové.

Nedovedu si představit, že by něco takového bylo možné bez tichého souhlasu Saúdské Arábie. Takže uvidíme, které státy budou následovat. Svým vystupováním je Trump často neohrabaný až vulgární, ale to je zároveň i jeho velká síla. Dokázal věci, kterých by tradiční politici nedosáhli.

Lidovky.cz: Jakým způsobem ovlivnil koronavirus letošní volby?

Pandemie znatelně oslabila naši ekonomiku. Předtím byla na vynikající úrovni. Dobrá zpráva je, že se z toho pomalu dostává.

Druhá věc je, že Trump situaci kolem covidu úplně nezvládl. Zmatečně vydával nařízení. Měl působit více nestranně.

Lidovky.cz: Z evropské perspektivy to někdy vypadá, jako by stály USA těsně před druhou občanskou válkou. Je tomu tak?

Ještě jsem nikdy nic takového nezažil. Dříve jste se bavili s lidmi s odlišným názorem, bylo možné vést poklidnou debatu. Dnes vás většina mladých levicově smýšlejících lidí hned označí za rasistu. Diskuse není možná.

Radikální skupiny jako Antifa slíbily, že v případě Trumpova vítězství zareagují masivními nepokoji. Podle jejich předešlých výtržností jim věřím.