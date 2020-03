Trump doufá ve ‚velmi rychlé‘ obnovení spojení s Evropou. Rozhodnutí nekonzultoval kvůli času

Podle Trumpa je možné, že původně 30denní omezení letecké dopravy bude potřeba prodloužit, nebo naopak zkrátit. Dodal také, že zákaz bude mít významný dopad na ekonomiku. Prezident proto doufá, že cestovní spojení s Čínou i evropskými zeměmi bude obnoveno „velice rychle“.



Trump vyhlásil zákaz v noci na čtvrtek kvůli tomu, že evropské země podle něj neudělaly dost proto, aby zabránily rozšíření nákazy z Číny na svých územích. Jeho rozhodnutí ve čtvrtek ve společném prohlášení kritizovali předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel.

