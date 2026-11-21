Stalo se tak po jeho třístranné schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu fóra Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Šen-čenu.
Trump v pátek po návratu do Washingtonu řekl, že Putin při jejich rozhovorech jasně vyjádřil přání ukončit válku na Ukrajině diplomatickou cestou. Zelenskyj ale o Putinových dobrých úmyslech přesvědčen není. „Jsem trochu skeptičtější než Američané, že je připraven ke kompromisům. Mimochodem, to jsem řekl i americkému týmu,“ uvedl.
Putin nedává najevo, že by ustoupil od požadavku, aby se Ukrajina výměnou za mír vzdala celého Donbasu na východě země. Zelenskyj to odmítá s tím, že při obraně tamního území od začátku ruské plnohodnotné invaze v roce 2022 padlo mnoho ukrajinských vojáků. Putin, který válku před téměř pěti lety rozpoutal, ve čtvrtek obvinil Kyjev a Evropu, že nejsou schopny kompromisů, které by válku ukončily.
Zelenskyj uvítal nedávná oznámení amerických vyslanců, že Evropa bude plnohodnotným partnerem mírového procesu. Ten se v listopadu po devítiměsíční přestávce obnovil jednáním v Abú Zabí. Američtí vyslanci se podle Zelenského nyní musejí dohodnout na programu a termínu dalšího kola rozhovorů. „Amerika se jistě pokusí, aby se schůzka uskutečnila co nejdříve. A jsem přesvědčen, že Rusko podnikne všechny kroky k tomu, aby takovou schůzku trochu oddálilo,“ řekl.
Podle Streetinga nemá smysl, aby Putin na mezinárodních summitech mluvil o míru, když jeho vojska potom bombardují civilní infrastrukturu. Ruské narušení polského vzdušného prostoru před pátečním vojenským cvičením koalice ochotných označil za nehoráznou provokaci.
Podle polských úřadů šlo zřejmě o dvě rakety a dron. „Nejlepší odpovědí, a odpovědí, ke které bych vyzval všechny naše spojence, je udělat víc pro podporu Ukrajiny,“ dodal Streeting.