„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila výsměšná socha Trumpa

Socha je pokrytá 23karátovým plátkovým zlatem v jasné narážce na Trumpovu oblibu tohoto kovu. Reflektuje i prezidentovu slabost pro golf. Trump v jedné ruce drží golfovou hůl s míčkem ve tvaru zeměkoule a ve druhé ruce váhy.
Pod 2,6 metru vysokou sochou je nápis: „Sedím na zádech jednoho muže. Potápí se pod mou tíhou. Udělám cokoli, abych mu pomohl. Kromě toho, že bych mu slezl ze zad. – Král nespravedlnosti.“
„Trump představuje jednu z největších hrozeb pro mezinárodní řád založený na pravidlech, demokratické hodnoty a naše společné úsilí o řešení klimatické krize. Musíme se tomuto problému věnovat a postavit se společně proti takovému destruktivnímu vlivu,“ uvedl sám Galschiøt.
Dánský europoslanec Per Clausen vystavení sochy v sídle Evropského parlamentu obhajoval – ač je Trump známý svým výbušným projevem a citlivostí na veřejné projevy výsměchu. „Pokud je někdo tak útlocitný, že nedokáže snést vystavení této sochy v Evropském parlamentu, pak nemá na světové scéně co dělat,“ uvedl.
Socha má zůstat v Evropském parlamentu do čtvrtka, než zamíří na nadcházející klimatickou konferenci OSN COP31. Na konferenci COP30 už byla v Brazílii. V minulosti si ji už mohli prohlédnout návštěvníci Mnichovské bezpečnostní konference.