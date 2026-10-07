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„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila výsměšná socha Trumpa

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  13:58aktualizováno  13:58
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V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku se objevila satirická pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa sedícího na ramenou hubeného muže. Nese název Oranžový mor. Dánský sochař Jens Galschiøt jí vyjadřuje prezidentovu ignoraci záležitostí týkajících se klimatických změn.
Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa
Dánský sochař Jens Galschiøt v Mnichově ukázal svou satirickou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa nesoucí název Oranžový mor. (14. února 2026)
Dánský sochař Jens Galschiøt v Mnichově ukázal svou satirickou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa nesoucí název Oranžový mor. (14. února 2026)
Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se přezdívá Don Colossus, v golfovém rezortu Trump National Doral poblíž Miami (30. dubna 2026)
28 fotografií

Socha je pokrytá 23karátovým plátkovým zlatem v jasné narážce na Trumpovu oblibu tohoto kovu. Reflektuje i prezidentovu slabost pro golf. Trump v jedné ruce drží golfovou hůl s míčkem ve tvaru zeměkoule a ve druhé ruce váhy.

Pod 2,6 metru vysokou sochou je nápis: „Sedím na zádech jednoho muže. Potápí se pod mou tíhou. Udělám cokoli, abych mu pomohl. Kromě toho, že bych mu slezl ze zad. – Král nespravedlnosti.“

„Trump představuje jednu z největších hrozeb pro mezinárodní řád založený na pravidlech, demokratické hodnoty a naše společné úsilí o řešení klimatické krize. Musíme se tomuto problému věnovat a postavit se společně proti takovému destruktivnímu vlivu,“ uvedl sám Galschiøt.

Dánský europoslanec Per Clausen vystavení sochy v sídle Evropského parlamentu obhajoval – ač je Trump známý svým výbušným projevem a citlivostí na veřejné projevy výsměchu. „Pokud je někdo tak útlocitný, že nedokáže snést vystavení této sochy v Evropském parlamentu, pak nemá na světové scéně co dělat,“ uvedl.

Socha má zůstat v Evropském parlamentu do čtvrtka, než zamíří na nadcházející klimatickou konferenci OSN COP31. Na konferenci COP30 už byla v Brazílii. V minulosti si ji už mohli prohlédnout návštěvníci Mnichovské bezpečnostní konference.

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