Vyvráceno. Trumpův labyrint lží chystá půdu pro odmítnutí výsledků voleb

„Harrisová vyhraje jedině podvodem.“

Donald Trump na mítinku v Pensylvánii (29. září 2024)

Bezpochyby nejčastěji opakovaná lež Trumpa z kampaně, se kterou začal ještě během primárek. Jeho argumentem byly zprvu některé nepříliš reprezentativní celonárodní průzkumy. V nich měl poměrně slušný náskok nad Joem Bidenem, tyto sondáže však vzhledem k volebnímu systému „vítěz bere vše“ v jednotlivých státech příliš neznamenají.

V srpnu, už po nástupu Kamaly Harrisové do volebního boje, svou myšlenku rozvedl. „Vyhrají jedině tak, že budou proklatě podvádět, my všichni se toho staneme obětí. Nepotřebujeme další hlasy, jenom se musíme ujistit, že nepodvádí,“ prohlásil na mítinku v Arizoně. O pár dnů později v Severní Karolíně zopakoval, že už má všechny potřebné hlasy k vítězství a sbírání dalších voličů pro něj není důležité.

Fact-checking: Zde není potřeba příliš dlouhého bádání. Trump tvrdí, že demokraté mohou vyhrát jedině podvodem. Průzkumy na úrovni jednotlivých států však ukazují, že to není pravda. Šance obou kandidátů jsou takřka vyrovnané, rozdíly se rovnají statistické chybě. Možné cesty k vítězství si lze namodelovat na serveru 270toWin.

Nesmyslný je rovněž výrok o tom, že republikánský kandidát už má všechny potřebné hlasy k vítězství. Ano, v některých státech začalo předběžné hlasování, až do vyhlášení výsledků, které můžeme očekávat nejdříve 5. listopadu v noci, si však nikdo svým ziskem nemůže být jistý.

„Nahrazení Bidena Harisovou bylo neústavní.“

Kamala Harrisová a Joe Biden (26. září 2024)

Odstoupení Bidena z voleb bylo dosavadním zlomovým bodem kampaně, kdy Trump ztratil slušný náskok v průzkumech. „Je to neústavní převrat, ukradnou nám naše prezidentství,“ reagoval na to. Harrisová v průběhu následujících týdnů získávala na popularitě a Trump své obvinění několikrát zopakoval.

Fact-checking: Biden z voleb odstoupil po uzavření primárek, po opakovaném nátlaku ze strany demokratických špiček to však stihl před volebním sjezdem. Na něm si Harrisová prošla standardním nominačním procesem. Televizní stanice CNN situaci konzultovala se zákonodárci ve 48 amerických státech, demokratičtí i republikánští experti označili nominaci Harrisové za zcela legální. Obvinění ze strany Trumpa se tedy nezakládá na pravdě.

„V USA volí i lidé bez amerického občanství.“

Americký exprezident Donald Trump ve volebním štábu v Roseville v Michiganu (26. srpna 2024)

Jednou z metod, jak demokraté chtějí ovlivnit volby ve svůj prospěch, je podle Trumpa hlasování obyvatel Spojených států bez občanství. Republikáni proti tomu v dubnu letošního roku zabojovali prostřednictvím návrhu speciální legislativy, kterou představil šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Ta vyžadovala od všech voličů prokázání občanství, zákon však i kvůli odporu části republikánského tábora vyšuměl a nakonec nešel ani do hlasování.

Trumpovi přispěchal na pomoc miliardář Elon Musk, který dlouhodobě šíří konspirační teorie o tom, jak demokraté do země „importují voliče s cílem udělat z Ameriky zemi jedné politické strany“, píše list The Washington Post. Trump tyto zkazky několikrát zopakoval i v televizních rozhovorech. „Náš volební systém je hrozný, proudí sem ilegální imigranti, demokraté se je sem snaží dostat kvůli hlasům. Dokonce ani nemluví anglicky, doslova ani neví, ve které jsou zemi,“ tvrdí Trump.

Fact-checking: Teorie o tom, že hlasy od lidí, kteří nemají americké občanství, jsou plošným problémem, se nezakládají na pravdě. V platnosti je řada opatření, která mají takovým praktikám zabránit, nezávislí pozorovatelé v novodobé historii nezaznamenali žádné hromadné volební podvody tohoto typu.

Shodují se na tom liberální i konzervativní think-tanky. Dokonce i krajně pravicová a notně kontroverzní organizace Heritage Foundation ve své databázi uvádí, že od roku 2002 se ve volbách pokusilo hlasovat méně než sto lidí bez občanství. Všechny tyto hlasy kontroloři vyřadili.

Paradoxní je, že Trump tuto teorii prosazoval i při svém volebním vítězství v roce 2016, kdy porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. Ta přitom získala o téměř tři miliony hlasů více, Trump vyhrál díky specifickému volebnímu systému. Proč získala Clintonová tolik hlasů navíc? Podle republikánského kandidáta právě díky hlasům ilegálních přistěhovalců.

„Poštovní služba USA je jeden velký bordel.“

Donald Trump na mítinku v Pensylvánii (29. září 2024)

Trump se do americké pošty pustil v polovině září na sociálních sítích. Obvinil ji z tragického řízení a ztráty mnoha poštovních zásilek. „To jsme tady neměli nikdy v historii,“ tvrdí. Sám sobě pak pokládá řečnickou otázku, proč právě tato organizace má na starosti korespondenční hlasování ve volbách.

Fact-checking: Zde už to nebude zcela černobílé. Ředitel Poštovní služby USA (USPS) Louis DeJoy na obvinění ze strany Trumpa reagoval odmítavě, na volby je podle něj vše perfektně připraveno. V předchozím hlasování pošta doručila do jednoho týdne od odeslání 99 procent všech odevzdaných hlasů.

Znepokojení nad listopadovým korespondenčním hlasováním však před pár dny vyjádřila i organizace zaštiťující přední představitele volebních komisí z demokratického i republikánského tábora. Louis DeJoy je ujistil, že pošta je na vše připravena a přijala řadu opatření, aby korespondenční hlasování proběhlo co nejlépe.

Trump mnohokrát mluvil o ztrátě statisíců hlasů, podle něj půjde o záměr. Žádný takový případ v historii však pošta neeviduje. Ano, čas od času jsou i ve Spojených státech s korespondenční volbou problémy, vždy jde však o izolované incidenty, které jen pozdrží sčítání.

„Američané v cizině se nijak neidentifikují.“

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump na tiskové konferenci hovoří k novinářům. (8. srpna 2024)

Ve volbách pochopitelně mohou hlasovat i Američané žijící v zahraničí a vojáci na misích. Nutná je k tomu registrace, voliči posléze obdrží hlasovací lístky. Legislativu s poměrně složitým názvem Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act, která to umožňuje, podepsal v roce 1986 Ronald Reagan. Termín pro zaslání lístků byl letos 21. září. O dva dny později Trump na sociálních sítích uvedl, že demokraté tuto legislativu zneužijí pro podvody ve volbách. „Lístky takhle zašlou i lidem, kteří vůbec neprokázali svou identitu,“ tvrdí.

Fact-checking: V tomto případě jde o jasnou lež. Všichni zájemci o hlasování z ciziny s americkým občanstvím se musí registrovat. Součástí této registrace je i ověření totožnosti.

„Harrisová mě špehovala.“

Kamala Harrisová na mítinku v Las Vegas (29. září 2024)

Trump se pokusil využít i nedávné kauzy spojené s Íránem. Tamní hackeři se v létě nabourali do několika e-mailů pracovníků jeho týmu. Některé soukromé dokumenty následně rozeslali novinářům a členům demokratické kampaně. Trump na to rázně reagoval. „FBI nachytala Írán, jak se pokouší špehovat moji kampaň a předává všechny informace týmu Kamaly Harrisové. Tím pádem mě její kampaň špehuje,“ napsal na sociální síť Truth.

Fact-checking: Obvinění Harrisové není podložené žádnými důkazy. Ano, íránští hackeři se dostali k citlivým materiálům, vyšetřovatelé však nikdy neuvedli, že by tak jednali na přímý pokyn kohokoli z demokratické kampaně. Harrisová hackerský útok odsoudila, Írán se navíc pokusil v minulosti stejným způsobem napadnout i demokratickou kampaň.

Podle vyjádření amerických tajných služeb pokulhává i Trumpova teorie, že hackeři předali demokratům veškeré ukradené materiály. Podle vyšetřování šlo jen o zlomek dokumentů a výňatky z delších textů. Žádný z demokratů na zaslání podezřelých dokumentů nereagoval.

„Sčítání hlasů v Kalifornii se nedá věřit.“

Donald Trump během závěrečného dne republikánského sjezdu (19. července 2024)

Sčítání hlasů napříč Spojenými státy si Trump bere na paškál dlouhodobě. Na počátku září letošního roku se zaměřil na Kalifornii, jeden z klíčových států s vysokým počtem volitelů, kde od roku 1992 vítězí demokraté. „Pokud by se zde sčítalo férově, v Kalifornii bych zvítězil. Řeknu to jinak, pokud by Ježíš sestoupil na Zemi a sám by hlasy spočítal, vyhrál bych tam,“ míní.

Fact-checking: Tak jako ve všech amerických státech, i v Kalifornii podléhá sčítání hlasů přísné kontrole a masivní podvody jsou vyloučené. Po sečtení vždy probíhají komplexní audity, které výsledky několikrát ověřují, v posledních letech se pro ověřování používají i propracované počítačové modely. Proti Trumpovi hraje nejen historie, ale i jeho volební výsledky. V roce 2020 zde s Bidenem prohrál o pět milionů hlasů a 29 procentních bodů.

„Předčasné hlasování nahrává podvodům.“

Donald Trump na mítinku v Pensylvánii (29. září 2024)

V této otázce je Trump poněkud nekonzistentní. Stále vyzývá své příznivce, aby využili možnosti předčasného odevzdání hlasů. Termíny vyhlašuje každý stát vlastní, ve Virginii, Minnesotě a Jižní Dakotě se například může hlasovat už od 21. září. Během mítinku v Pensylvánii však minulý týden Trump zároveň prohlásil, že možnost předčasného hlasování nahrává volebním podvodům.

„A pak tu máme tuhle podivnou věc, kdy můžete volit 45 dní předem. Přemýšlím o tom, co se s těmi hlasy za tu dobu stane. Máme tady třeba milion hlasů a najednou potřebujeme ve volební místnosti opravit klimatizace, hlasy se přesunou a je to, že? To je přece hrozné. Stalo se to přímo tady u vás i minule. Už to ale znovu nedopustíme,“ prohlásil Trump před svými příznivci.

Fact-checking: Opět jde o ničím nepodložené výroky. V minulých volbách komise nezaznamenala napříč Spojenými státy žádné manipulace s hlasy odevzdanými před dnem voleb, Trumpem zmiňované podvody v Pensylvánii tedy nelze ničím doložit. Všechny předčasně odevzdané hlasy jsou uschované v zapečetěných boxech v kancelářích volebních komisí. Jakákoli manipulace s nimi je trestná.

„Harrisová si vymýšlí návštěvnost mítinků“

Kamala Harrisová na mítinku v Las Vegas (29. září 2024)

Nepravdivý výrok má kořeny už v roce 2020, kdy se tým okolo Trumpa opakovaně navážel do slabší účasti na Bidenových mítincích. Porážka o sedm milionů hlasů podle Trumpa opět ukazovala na jasný volební podvod. V srpnu letošního roku se k osvědčené taktice vrátil a začal se navážet do účasti na mítincích Harrisové.

Tým demokratické kandidátky podle něj manipuloval s fotografiemi a pomocí umělé inteligence do nich přidával neexistující příznivce. Argumentoval zejména snímky z letiště v Michiganu. „Nikdo tam nebyl a oni pomocí umělé inteligence přidali obrovský dav lidí, údajných příznivců, kteří ale nikdy neexistovali. Takto demokraté vyhrají volby, měli by je diskvalifikovat,“ uvedl Trump na sociálních sítích.

Fact-checking: Jde o výrok, který lze jednoduše vyvrátit fotografiemi z místa od desítek zdrojů i velkým množstvím videozáběrů. Z nich je patrné, že s oficiálními snímky nikdo nemanipuloval po stránce obsahu. Na letišti v Michiganu opravdu byly tisíce lidí. Informace o údajném podvodu zřejmě nepocházejí přímo z Trumpovy hlavy, ještě před jeho výroky tuto nepodloženou teorii šířili krajně pravicoví influenceři, připomíná list The New York Times.

„Biden a Harrisová po mně jdou u soudu.“

Skica soudního kreslíře z procesu amerického exprezidenta Donalda Trumpa (13. května 2024)

Série soudních procesů, ve kterých hraje hlavní roli Trump, se stala součástí letošních voleb. Podle republikánského kandidáta jde o cílenou kampaň jeho demokratických oponentů s jasným cílem ovlivnit listopadové hlasování. Zprvu označoval za hlavního strůjce Bidena, po jeho odstoupení přesunul svou pozornost k Harrisové.

Fact-checking: Neexistují žádné důkazy, že by Biden či Harrisová jakýmkoli způsobem zasahovali do jednotlivých případů. V případě soudních procesů v New Yorku a Georgii je případný vliv demokratů takřka nemožný.

Další dva případy v trestním řízení, tedy zadržování tajných dokumentů a pokus o zvrácení výsledků voleb, vede zvláštní vyšetřovatel ministerstva spravedlnosti Jack Smith. Soudkyně Aileen Cannonová v polovině července jednu z obžalob smetla ze stolu s tím, že Smith byl jmenován nezákonně. Ten se proti verdiktu odvolal.

Smithe jmenoval vrchní státní zástupce Merrick Garland, kterého uváděl do funkce Biden. Garland se nechal slyšet, že pokud by po něm současný prezident Spojených států požadoval jakoukoli službu směrem k pošpinění Trumpa, okamžitě by rezignoval. Zároveň ubezpečil, že ze strany jeho administrativy k ničemu takovému nedošlo.