Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona

  23:08aktualizováno  23:08
Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro federální vyšetřování (FBI), aby prošetřily vazby demokratů na finančníka a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Prověřit mají mimo jiné exprezidenta Billa Clintona.
Bývalý americký prezident Bill Clinton

Bývalý americký prezident Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost ve Španělském sále Pražského hradu (12. března 2024) | foto: Ondřej Charvátnatoaktual.cz

Bývalý americký prezident Bill Clinton a bývalá první dáma Hillary Clintonová...
Americký prezident Bill Clinton i jeho ruský protějšek naslouchají otázkám...
Bill Clinton a jeho učedník, budoucí starosta San Franciska a guvernér...
Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Otázkám ohledně vazeb na Epsteina čelí od začátku svého druhého mandátu i samotný Trump.

„Epstein byl demokrat a je to problém demokratů, ne republikánů,“ uvedl prezident. „Věděli o něm všechno. Neztrácejte čas s Trumpem. Já musím řídit zemi,“ doplnil.

V dalším příspěvku Trump oznámil, že požádá ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou a FBI o prověření Epsteinových vazeb na banku JPMorgan Chase. Vedle Clintona, který se stýkal se zesnulým finančníkem na počátku tohoto století, mají federální orgány vyšetřovat také bývalého ministra financí Larryho Summerse a zakladatele sítě LinkedIn a podporovatele demokratů Reida Hoffmana.

Banka JPMorgan Chase podle agentury Reuters v reakci na prezidentův příspěvek uvedla, že lituje jakéhokoliv spojení s Epsteinem. Doplnila, že mu „nepomohla spáchat žádný z jeho příšerných činů“. Zástupci banky zaplatili před dvěma roky 290 milionů dolarů (přibližně šest miliard Kč) některým obětem zesnulého finančníka, aby se vyhnuli obvinění, že povolovali Epsteinovo sexuální násilí a vykořisťování dívek.

Žádný ze zmíněných mužů se podle Reuters k Trumpovu příspěvku nevyjádřil. Jejich podíl na Epsteinově nelegální činnosti dosud nepotvrdily žádné věrohodné důkazy a všichni v minulosti popřeli jakékoli protiprávní jednání. Clinton s Epsteinem letěl před finančníkovým prvním odsouzením několikrát v jeho soukromém letadle a Hoffman se Summersem s ním udržovali společenské styky. Všichni tři muži vyjádřili lítost nad svým vztahem se sexuálním násilníkem.

Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem opět nabírá na intenzitě poté, co skončila platební neschopnost americké vlády. Demokratičtí zákonodárci v tomto týdnu publikovali Epsteinovu elektronickou korespondenci. Ta mimo jiné naznačuje, že Trump strávil několik hodin v Epsteinově domě s obětí sexuálního zneužívání. Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů později zveřejnil desetitisíce stran dokumentů spojených s případem.

V příštím týdnu má americká Sněmovna reprezentantů hlasovat o návrhu zákona, který by umožnil zveřejnění všech spisů z Epsteinova případu. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl zesnulý finančník a sexuální násilník souzen.

Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání vinily desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Now that the Democrats are using the Epstein Hoax, involving Democrats, not Republicans, to try and deflect from their disastrous SHUTDOWN, and all of their other failures, I will be asking A.G. Pam Bondi, and the Department of Justice, together with our great patriots at the FBI, to investigate Jeffrey Epstein�s involvement and relationship with Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase, and many other people and institutions, to determine what was going on with them, and him. This is another Russia, Russia, Russia Scam, with all arrows pointing to the Democrats. Records show that these men, and many others, spent large portions of their life with Epstein, and on his �Island.� Stay tuned!!!

14. listopadu 2025
