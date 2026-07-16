Donald Trump osobně dorazí na finále MS ve fotbale. Šéf FIFA Infantino se na něj těší

Španělský král Felipe VI. podle časopisu People ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
„V žádném případě ne. Zápasy budu nadále sledovat z (prezidentské rezidence) Olivosu,“ řekl Milei v odpovědi na otázku redaktora rozhlasové stanice El Observador, zda na finále fotbalového mistrovství světa odcestuje do Spojených států. Na dotaz, zda je to z důvodu pověrčivosti, Milei krátce odpověděl, že ano.
Trump se zatím žádného zápasu mistrovství světa ve fotbale nezúčastnil. Prezident mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino v červnu řekl stanici Fox News, že republikánský prezident na finále přijde a vítěznému týmu společně předají trofej. „Spolu s prezidentem si finále vychutnáme a samozřejmě předáme trofej vítězi,“ řekl Trumpův přítel Infantino.
Trump se postaral o kontroverzní okamžik šampionátu, když FIFA po jeho intervenci zrušila trest pro amerického útočníka Folarina Baloguna a umožnila mu start v osmifinále. Američané přesto s Belgií prohráli 1:4.
V červnu přivítali basketbaloví fanoušci republikánského prezidenta hlasitým bučením na třetím finále NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Stalo se tak poté, co lidé se vstupenkami čekali celé hodiny ve frontách táhnoucích se po manhattanských chodnících v okolí arény kvůli přísným bezpečnostním opatřením spojeným s Trumpovou přítomností.
Argentina se Španělskem se utkají na stadionu MetLife Stadium v East Rutherfordu v New Jersey. V poločasové přestávce se bude konat hudební show, na které vystoupí zpěvačky Madonna, Shakira, zpěvák Justin Bieber či jihokorejská popová skupina BTS.
Španělská královská rodina na sociální síti Instagram ve středu zveřejnila video, na kterém oslavuje postup španělského týmu do finále. Novináři se ve stejný den Felipa VI. zeptali, zda se s manželkou a dcerami plánuje vydat na finále do New Jersey. „Pracujeme na tom,“ odpověděl podle časopisu People španělský král.