Můj projev jste zmasakrovali, opřel se Trump do BBC. Chce omluvu a odškodnění

Kvůli kauze rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
„Musím,“ odpověděl Trump na otázku týkající se hrozby žalobou. „Podvedli veřejnost a přiznali to,“ uvedl. „Je to velmi smutná událost. Můj projev z 6. ledna, což byl velmi krásný projev, velmi uklidňující projev, změnili tak, aby vyzněl radikálně,“ poznamenal s tím, že celá věc je neuvěřitelná. „Zmasakrovali ho,“ dodal.
Trumpův rozhovor s Fox News byl prvním prezidentovým veřejným vyjádřením k BBC od uplynulého víkendu, kdy jeho právníci poslali britské mediální korporaci předžalobní výzvu. V dopise chtějí, aby BBC odpověděla do tohoto pátku.
Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, když se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.
BBC v dokumentárním pořadu Panorama v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, jeho zpráva se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že za zhruba rok chybu nenapravila a viníky nepotrestala.
„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněla sestříhaná část Trumpova projevu. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala až o 54 minut později.