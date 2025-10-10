Trump chystá setkání lídrů v Egyptě, hledá podporu pro svůj mírový plán

  20:53aktualizováno  20:53
Americký prezident Donald Trump chce příští týden při své návštěvě Egypta uspořádat summit světových lídrů zaměřený na Pásmo Gazy, píše server Axios s odvoláním na čtyři s věcí obeznámené zdroje. Summit může podle serveru přinést další mezinárodní podporu pro Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy, jehož části týkající se správy, bezpečnosti a obnovy této palestinské oblasti ještě musí být dohodnuty.
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters

Summit podle Axiosu organizuje egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který již pozval několik evropských a arabských státníků. Očekává se účast lídrů či ministrů zahraničí z Německa, Francie, Británie, Itálie, Kataru, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Turecka, Saúdské Arábie, Pákistánu a Indonésie. Naopak přítomnost izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se prozatím neočekává. Bílý dům se k Trumpově účasti odmítl vyjádřit.

Na základě dosavadních informací se předpokládá, že Trump v pondělí ráno místního času přiletí do Izraele, kde přednese projev v Knesetu a setká se s rodinami izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy.

Odpoledne pak přeletí do Egypta, kde se setká se Sísím a zúčastní se slavnostního podpisu mírové dohody společně s představiteli Egypta, Kataru a Turecka, tedy zeměmi, které jsou spolu se Spojenými státy garanty dohody. Summit se bude konat v letovisku Šarm aš-Šajch pravděpodobně v úterý ráno nebo již v pondělí.

Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy.

První fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda potvrdila, že v páteční poledne místního času (11:00 SELČ) začalo v Pásmu Gazy platit příměří. Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

Válka v Izraeli

