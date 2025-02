Trump to s Gazou myslí vážně. Není to nemovitost, píší na Blízkém východě

Americký prezident Donald Trump nevnímá Gazu jako součást Palestiny, jako vlast těch, kteří v ní žijí. Je pro něj nevyužitou příležitostí pro bohaté, hřištěm pro investory, budoucím letoviskem pro turisty a cizince, pro každého kromě Palestinců z Pásma Gazy. Tak reagoval server Middle East Eye na Trumpova opakovaná prohlášení o přesídlení obyvatel Pásma Gazy do okolních arabských zemí a vyjádření, že Spojené státy by mohly Pásmo Gazy vlastnit a že Gazu si představuje jako „Azurové pobřeží Blízkého východu“.

Trumpův plán nebude uskutečněn, napsal portál The Times of Israel (TOI), protože obyvatelé Gazy, kteří přežili 15 měsíců izraelských útoků, z velké části nechtějí žít ve vyhnanství, a Trump do Pásma Gazy nevyšle americké jednotky, aby odtud vytlačily téměř dva miliony lidí. TOI se zamýšlí i nad možným dopadem Trumpových prohlášení na jednání o rukojmích. Hnutí Hamás si totiž může říct, že pokračující zadržování mužských rukojmích je jediným způsobem, jak Trumpovi zabránit začít plán realizovat.

Donald Trump podle listu The Jerusalem Post nenavrhl realistickou strategii, ale předložil úvodní nabídku pro další vyjednávání. Jeho cílem není Gazu obsadit, ale donutit arabské země, aby se zapojily do řešení situace uvnitř ní. Jeho radikální návrh má vyburcovat k větší aktivitě Egypt, Jordánsko a země Zálivu, které dosud se zapojením do poválečného řešení situace otálely.

Podle egyptského serveru Al-Masrí al-Jaum Trump návrh přesídlit obyvatele Pásma Gazy vysvětluje zdánlivě humánními důvody. Palestinci by podle něj neměli být ponecháni na zcela zničeném místě. Přesídlení podle něj také neznamená ztrátu národní identity. Ve skutečnosti však podle serveru převzal myšlenky a plány těch nejextrémnějších složek izraelské politiky, které vyzývají k násilnému vysídlení a následné kolonizaci Pásma Gazy.

Svět není pro Trumpa ničím jiným než světem nemovitostí, napsal v komentáři arabský deník Aš-šark al-Avsat. Stát, domovina a historická identita jsou pro něj pouhým mýtem. Stejně tak pojmy jako rodina, vlastnictví a práva. Problém s Trumpem je, že to myslí vážně, přestože zprvu se to zdálo jako vtip, dodal deník a připomněl Trumpovy územní nároky na Kanadu, Panamu, Grónsko a nyní i Gazu.

Nekonvenční, expanzivní ambice

Agentura Reuters úterní vyjádření šéfa Bílého domu označila za šokující, podle deníku The New York Times (NYT) bylo „natolik nekonvenční, že nebylo jasné, zda vůbec o nějakých konvencích ví“. Stanice BBC slova o okupaci Gazy a vysídlení zhruba dvou milionů Palestinců hodnotí jako nejradikálnější obrat v americkém postoji k Izraeli a Palestincům za velmi dlouhou dobu a jako gesto přehlížející mezinárodní právo, které zakazuje nucený odsun obyvatelstva.

Americký prezident své představy nastínil už na konci ledna, kdy navrhl, aby Jordánsko a Egypt „dočasně či dlouhodobě“ přijaly Palestince z Pásma Gazy, zatímco „my to celé vyčistíme“. „Nebylo jasné, do jaké míry se jednalo o improvizaci. Ovšem po přípravách návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, po jeho vyjádřeních v Oválné pracovně před jednáním a po samotné tiskové konferenci je zjevné, že (Trump) své návrhy myslí zcela vážně,“ uvádí BBC.

Jakkoli se podle Reuters mohlo zdát, že plán ohledně americké okupace Gazy přišel zčistajasna, zapadá do „expanzivních ambicí“ nové americké administrativy. „Od chvíle, kdy se Trump před více než dvěma týdny vrátil do Bílého domu, se zdá, že se jeho přístup ‚Amerika na prvním místě‘ proměnil ve ‚více Ameriky‘, přičemž se fixuje na získání nových území, přestože kampaň stavěl na slibu nevtahovat USA do zahraničních konfliktů a ukončit ‚věčné války‘,“ dodává zpravodajská agentura.

Skeptický Fiala „Ne všechny kroky, které říká prezident Trump, jsou realizovatelné,“ řekl k návrhu český premiér Petr Fiala. „Klíčem k řešení blízkovýchodních problémů je oslabení Íránu,“ řekl Fiala po jednání vlády.

Trumpovy plány na převzetí Grónska, Panamského průplavu a dokonce i Kanady připomínají také deníky NYT a The Washington Post (WP). „Ovšem návrh ohledně Gazy, jakkoli nerealistický se může zdát, je ještě pozoruhodnější,“ píše WP. „Trump kritizuje americkou podporu Ukrajiny bez jasného konce a odsuzuje způsob, jakým různé americké administrativy promrhaly americké život a peníze na Blízkém východě. Ovšem v úterý přišel s americkým angažmá, které by bylo nákladné, krvavé a politicky výbušné,“ pokračuje deník.

Izraelští ministři slaví

Ministři za Netanjahuovu stranu Likud ve svých prohlášeních na síti X nešetřili chválou na výsledek úterního setkání premiéra s Trumpem v Bílém domě. „Toto se stane, když se sejdou dva odvážní vůdci,“ napsala ministryně dopravy Miri Regevová. Podle ministra energetiky Eliho Cohena jde o „historický moment pro stát Izrael, Blízký východ i celý svět“. Značné nadšení projevil i ministr kultury a sportu Miki Zohar, když prohlásil: „Máme skvělého premiéra a úžasného amerického prezidenta! Díky Bohu za tento zázrak, kterýžto učinil pro izraelský lid.“

Ministr financí Becalel Smotrič z krajně pravicové strany Náboženský sionismus v parafrázi na Trumpův volební slogan uvedl: „Společně učiníme svět znovu skvělým.“ Ministr zahraničí Gideon Saar později v Knesetu řekl, že Pásmo Gazy je neúspěšný experiment, který selhal pod egyptskou i palestinskou správou, natož pod vládou Hamásu, a že je zapotřebí zvážit všechny „nekonvenční“ myšlenky. „Gaza ve své dosavadní podobě nemá budoucnost. Je třeba najít jiné řešení - a o to se snaží prezident Trump,“ řekl šéf izraelské diplomacie poslancům a staronového prezidenta označil za největšího přítele, kterého kdy Izrael v Bílém domě měl.

Bývalý ministr pro národní bezpečnost a šéf nacionalistické strany Židovská síla Itamar Ben Gvir, který z vlády se svými ministry odstoupil na protest proti uzavření příměří ve válce v Pásmu Gazy, řekl, že pokud premiér projeví vůli Trumpův návrh realizovat, jeho strana se do vlády vrátí. Ben Gvir, dlouhodobý zastánce přístupu, jejž označuje za „dobrovolnou emigraci“ obyvatel Pásma Gazy, dodal, že není čas na „politikaření“.

„Máme obrovskou příležitost a nesmíme ji promarnit. Už před 7. říjnem jsem vyzýval k emigraci a jen se mi vysmívali,“ uvedl s odkazem na teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael z roku 2003, který podnítil válku v Pásmu Gazy. „Musíme se toho chopit... Je čas to realizovat a prosazovat,“ dodal krajně pravicový politik.