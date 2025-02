Koupím Gazu, zopakoval Trump a slíbil možnost azylu Palestincům v USA

6:42

Americký prezident Donald Trump zopakoval, že Spojené státy mají v úmyslu „koupit a vlastnit“ Pásmo Gazy. Uvedl ale, že části tohoto palestinského území by mohly dát některým blízkovýchodním zemím. Trump to řekl v neděli večer novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One.