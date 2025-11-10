Trump omilostnil Giulianiho a další spojence obviněné ze snahy zvrátit volby

  12:56aktualizováno  12:56
Americký prezident Donald Trump omilostnil svého někdejšího právníka a poradce Rudyho Giulianiho a desítky svých dalších spojenců obviněných ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem.
Prezidentské milosti se vztahují pouze na federální trestné činy a žádný z dotyčných spojenců nebyl obviněn ve federálních případech, poznamenala ovšem agentura AP. Trumpův krok je podle ní známkou prezidentova úsilí o přepsání historie voleb, ve kterých byl poražen. AP uvedla, že Bílý dům zatím neodpověděl na její žádost o komentář.

Na seznamu omilostněných osob zveřejněném představitelem ministerstva spravedlnosti Edem Martinem se kromě bývalého starosty New Yorku Giulianiho objevují jména dalších prominentních postav.

Je to například právnička Sidney Powellová, která šířila spekulace o podvodech s hlasy, či personální šéf Bílého domu Mark Meadows, jenž byl obviněn mimo jiné z navádění veřejného činitele k porušení přísah.

„Toto prohlášení činí konec závažné národní nespravedlnosti spáchané na americkém lidu po prezidentských volbách v roce 2020 a pokračuje v procesu národního usmíření,“ stojí v dokumentu datovaném 7. listopadu, který prezident zřejmě podepsal.

Dokument zahrnuje „úplnou, kompletní a bezpodmínečnou milost“ pro jmenované osoby, mezi kterými jsou ty, které byly společně s Trumpem ve státě Georgia obviněny z pokusu o zvrácení jeho porážky ve volbách v roce 2020.

