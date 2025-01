Trump promluvil o 5 procentech HDP v NATO a obsazení průplavu či Grónska

„Ne, nemůžu vás ujistit,“ řekl Trump na otázku, zda nepoužije vojenský a ekonomický nátlak k získání Panamského průplavu či Grónska. „Ale můžu říct toho. Potřebujeme je pro ekonomickou bezpečnost.“

Trump kritizoval zesnulého bývalého prezidenta Jimmyho Cartera za rozhodnutí vrátit průplav Panamě. „Panamský průplav je ostuda,“ řekl s tím, že Carter udělal „příšernou věc“ a „dal jim to za dolar“. Prezident z let 1977-1981 zemřel ve věku 100 let 29. prosince 2024 a jeho pohřeb se uskuteční 9. ledna.

Nově zvolený prezident už dříve obvinil Panamu, že vybírá nadměrné poplatky za využívání Panamského průplavu a pohrozil, že pokud tato středoamerická země nebude vodní cestu spravovat přijatelným způsobem, mohl by požadovat předání správy nad průplavem Spojeným státům.

Trump své vyjádření řekl v době, kdy jeho nejstarší syn Donald Trump mladší je na návštěvě Grónska. Ten uvedl, že zde je na soukromě a ne, aby Grónsko koupil. Zároveň ale řekl, že „pokud a až“ se stane součástí USA, ty jej budou chránit a opatrovat před vnějším světem. „Udělejme Grónsko opět skvělým,“ uvedl s odkazem na své kampaňové heslo „Udělejme Ameriku znovu skvělou“.

Zájem o Grónsko dává zvolený prezident najevo opakovaně, a to i za svého prvního funkčního období v roce 2019, kdy se zmiňoval o koupi tohoto dánského autonomního území. Dánská premiérka Mette Frederiksenová následně označila jeho spekulace za absurdní a vzkázala tehdy Trumpovi, že Grónsko není na prodej. Trump v úterý před novináři zpochybnil právní nároky Kodaně na ostrov a poznamenal, že tamní obyvatelé by podle něj v referendu pravděpodobně hlasovali pro samostatnost či právě pro připojení k USA.

Varování Hamásu

Nastupující nový šéf Bílého domu varoval, že pokud palestinské teroristické hnutí Hamás nepropustí zbytek rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy do inaugurace 20. ledna, rozpoutá se peklo.

Trump též uvedl, že by přejmenoval Mexický záliv na Americký. Na stejné tiskové konferenci Trump též prohlásil, že by Mexický záliv chtěl přejmenovat na Americký záliv. Také vyzval mexickou vládu, aby zastavila nelegální migraci do USA, pohrozil Mexiku zvýšením cel a poznamenal, že jižního souseda Spojených států ovládají kartely.

Bývalý prezident problematiku jižní americké hranice aktivně využíval už v kampani před volbami v roce 2016, kdy se poprvé dostal do Bílého domu, mimo jiné s příslibem, že postaví zeď na hranici s Mexikem, za kterou Mexiko samo zaplatí. Sousední země za budoucí výstavbu nezaplatila a Trump v dalších letech nepravdivě tvrdil, že sliboval, že Mexiko zaplatí pouze za „kousek“ zdi.