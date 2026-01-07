Rubiovo prohlášení o Grónsku zaznělo na pondělním uzavřeném brífinku pro skupinu zákonodárců o americkém útoku na Venezuelu, při kterém Spojené státy 3. ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku.
Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer se šéfa americké diplomacie zeptal, zda Trumpova administrativa plánuje použití vojenské síly na dalších místech, včetně Mexika a Grónska, sdělil WSJ zdroj obeznámený s konverzací.
Podle WSJ není jasné, zda se Rubio pouze snažil uklidnit znepokojené zákonodárce. Američtí i evropští představitelé však podle listu uvádějí, že nezaznamenali známky toho, že by se Bílý dům chystal na vojenskou invazi do Grónska.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že v úterý s Rubiem telefonoval. Šéf americké diplomacie podle Barrota invazi do Grónska během hovoru vyloučil.
Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedla však v úterý mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Trumpův blízký poradce Stephen Miller v pondělním rozhovoru se stanicí CNN rovněž odmítl invazi do tohoto arktického ostrova vyloučit. „Nikdo nebude vojensky bojovat se Spojenými státy kvůli budoucnosti Grónska,“ prohlásil Miller.
Francie podle Barrota s evropskými partnery připravuje plán pro případ, že USA na Grónsko zaútočí. Podle Barrota to bude jedním z témat jeho dnešního jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem a polským ministrem zahraničí Radoslawem Sikorským.
Skupina evropských zemí se za Grónsko, které je autonomní částí Dánského království, tento týden postavila. Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska.