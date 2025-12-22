Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, stane se jím guvernér Louisiany

Autor: ,
  7:33aktualizováno  7:33
Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko. Stane se jím guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Prezident dal letos opakovaně najevo, že by podle něj Spojené státy měly ostrov, který je autonomní oblastí Dánského království, získat.
Guvernér Louisiany Jeff Landry mluví s reportéry. (3. září 2025)

Guvernér Louisiany Jeff Landry mluví s reportéry. (3. září 2025) | foto: AP

Americký viceprezident J. D. Vance dorazil na americkou základnu Pituffik v...
Grónsko pracuje na utužení vztahů s Dánskem. (27. dubna 2025)
Poradce pro národní bezpečnost USA Mike Waltz na americké základně Pituffik v...
Americký viceprezident J. D. Vance v Grónsku mluvil i s velitelkou tamní...
9 fotografií

„Jeff chápe, jak zásadní je Grónsko pro naši národní bezpečnost, a bude razantně prosazovat zájmy naší země, pro jistotu, bezpečnost a přežití našich spojenců a popravdě, světa,“ napsal šéf Bílého domu.

Není jasné, zda se bude muset politik, který guvernérskou funkci získal loni v lednu, vzdát svého exekutivního postu, napsala agentura Reuters, podle níž na dotazy ke jmenování nereagoval Bílý dům ani guvernér.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

I am pleased to announce that I am appointing the GREAT Governor of Louisiana, Jeff Landry, as the United States Special Envoy to Greenland. Jeff understands how essential Greenland is to our National Security, and will strongly advance our Country�s Interests for the Safety, Security, and Survival of our Allies, and indeed, the World. Congratulations Jeff!

22. prosince 2025 v 2:21, příspěvek archivován: 22. prosince 2025 v 6:46

Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, zdůvodňuje národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má geostrategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, přejí si ale nezávislost na Dánsku.

Ostrov obývaný zhruba 56 tisíci lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.