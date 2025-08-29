Trump zrušil ochranu Harrisové, Biden ji předtím prodloužil

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zrušil ochranu, kterou bývalé viceprezidentce a jeho soupeřce v loňských prezidentských volbách Kamale Harrisové poskytovala Tajná služba, uvedla televize CNN. Zatímco bývalí prezidenti mají nárok na doživotní ochranu, viceprezidenti nikoliv. Harrisová měla mít původně ochranu na půl roku po skončení ve funkci, ale tehdejší prezident Joe Biden jí nařízením, o němž se dosud nevědělo, prodloužil o další rok.
