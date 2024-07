Když Trump lže. A ne jednou. Poprava dítěte je podle Harrisové v pořádku, útočí

Například k debatě o sociálním zabezpečení prohlásil Trump, že současný prezident Joe Biden a Harrisová chtějí zvyšovat odchodový věk do důchodu. „Mluví o tom, on mluvil, ona mluví o zvýšení věku odchodu do důchodu,“ pronesl.

Podle CNN ale Harrisová mluvila nikoli o pozdějších odchodech do důchodu, ale nanejvýš o zvyšování dávek sociálního zabezpečení. V roce 2019, asi dva roky předtím, než se stala viceprezidentkou, předložila společný návrh zákona senátora Bernieho Sanderse z Vermontu, který by zvýšil dávky sociálního zabezpečení zvýšením daní ze mzdy u lidí s vysokými příjmy.

„Schvaluje potraty v devátém měsíci“

Trump dále prohlásil, že Harrisová „chce potraty v osmém a devátém měsíci těhotenství“. „To je pro ni v pořádku, a dokonce i po porodu – poprava dítěte,“ blouznil exprezident.

Harrisová nikdy neřekla nic, čím by podpořila poporodní vraždu, která je všude v zemi nezákonná. Trump často tvrdil, že některé demokratické státy takové popravy po porodu umožňují, ale i toto tvrzení je pochopitelně nepravdivé.

Harrisová je hlasitou zastánkyní práva na potrat. Odmítla také schválit konkrétní termíny toho, do kdy v těhotenství by měl být potrat povolen. Podle údajů zveřejněných americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí pouze 0,9 procenta hlášených potratů v roce 2020 nastalo ve 21. týdnu těhotenství nebo později. K mnoha z těchto potratů dochází kvůli vážným zdravotním rizikům nebo smrtelným anomáliím plodu.

„Zakáže červené maso“

„Kamala chce dokonce schválit zákony, které postaví červené maso mimo zákon, aby zastavila klimatickou změnu,“ prohlásil rovněž Trump.

Harrisová nic takového však podle CNN neiniciovala. Co nanejvýš v rámci ochrany klimatu v roce 2019 podpořila, byla kampaň za snížení spotřeby červeného masa. Avšak samo přiznala: „Čas od času si ráda dám cheeseburger“.

Poté, co se Harrisová zmínila o limonádách a potravinách s velkým množstvím cukru, ve stejné odpovědi řekla , že „rovnováha, kterou zde musíme dosáhnout, upřímně řečeno, je o tom, co vláda může a měla dělat kolem vytváření pobídek a následného zákazu určitého chování“. Slovy o „zákazu určitého chování“ podnítila tvrzení, že chce zakázat červené maso. Ve svém vystoupení však v kontextu jasně uvedla, že vyjadřuje podporu pobídkám spíše než zákazům.

„Zařídila“ Trumpovo trestní stíhání

Trump celé měsíce tvrdil, že Biden tajně zorganizoval jeho trestní a občanskoprávní případy. Tentokrát směřoval útok i na Harrisovou. „Ale všechno to řídila ona, protože je státní zástupkyně,“ uvedl bez jediného důkazu.

Ve skutečnosti nic nenasvědčuje tomu, že by Harrisová hrála nějakou roli ve vznesení obvinění proti Trumpovi na Manhattanu v New Yorku, kde byl odsouzen v 34 bodech trestných činů za falšování obchodních záznamů. Totéž se týká okresu Fulton v Georgii, kde proti němu vznesli obvinění z podvracení voleb. Případ byl mezitím pozastaven. Soudní tahanice ale proti Trumpovi vedou zvolení místní státní zástupci.

„Byla hraničním carem, ale nikdy na hranici nepřijela,“ prohlásil také Trump o Harrisové. Ta ale navštívila mexicko hranici už jako viceprezidentka, a to v polovině roku 2021. Mnoho republikánů Harrisovou před návštěvou kritizovalo za to, že tam nejezdila, a někteří později tvrdili, že tam nejezdila dostatečně často. Tvrzení, že tam nikdy nebyla, neplatí už více než tři roky.

Harrisová navíc nemá k angažování se v přistěhovalecké politice žádnou významnou pravomoc. Ve skutečnosti pověřil Biden Harrisovou v roce 2021 pouze diplomatickou misí se Salvadorem, Guatemalou a Hondurasem ve snaze zmírnit příliv jejich obyvatel do USA.

„Vpustila do USA 20 milionů migrantů“

Trump ve svém vystoupení také tvrdil, že Harrisová „dovolila 20 milionům ilegálních cizinců vtlačit se do naší země z celého světa“. Trumpovo tvrzení o Harrisově vlastní odpovědnosti za úroveň migrace a údaj 20 milionů migrantů je přehnaný. Celkový počet lidí, kteří od února 2021 do června 2024 dorazil k hranicím, bylo asi 10 milionů. Mnozí vstoupili do USA legálně, mnohým byl vstup znemožněn a další se do země dostali nelegálně.

I kdyby se připočetl odhadovaný počet „útěkářů“ z Bidenovy éry (lidí, kteří se vyhnuli pohraniční hlídce a vstoupili nelegálně), který podle republikánů ze Sněmovny reprezentantů v květnu činil téměř dva miliony, celkový počet by byl stále mnohem menší než 15, 16 nebo 18 milionů, tvrdila koncem června Michelle Mittelstadtová, mluvčí think tanku Migration Policy Institute, poté, co Trump použil tato čísla.

„Může za oběti fentanylu“

Krátce poté, co prohlásil, že na hranicích dochází k „invazi Kamaly Harrisové“, řekl Trump, že ročně umírá v USA 300 tisíc lidí po předávkování fentanylem, který se dostává přes hranice.

Podle odhadovaných a předběžných údajů zveřejněných americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí ale činil v roce 2023 počet úmrtí v USA v důsledku předávkování syntetickými opioidy, včetně fentanylu, přibližně 75 tisíc lidí. CDC v květnu uvedlo, že v roce 2023 zemřelo v USA na předávkování jakoukoli drogou zhruba 107 500 lidí, ani toto větší číslo se ani zdaleka neblíží Trumpovým 300 tisícům.

Když Trump začátkem letošního roku vyslovil podobné tvrzení o „300 tisících“, Andrew Kolodny, lékařský ředitel Opioid Policy Research Collaborative na Brandeisově univerzitě s tímto číslem nesouhlasil. „Nemám tušení, odkud Trump bere 300 tisíc,“ uvedl a označil to za vymyšlené číslo.

Bez komentáře pak může zůstat, proč by za zneužívání drog měla být odpovědná viceprezidentka USA.

„Je proti Židům a Izraeli“

Trump kritizoval Harrisovou i za to, že se nezúčastnila projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Kongresu. Harrisová, která plánovala soukromé setkání s Netanjahuem na jindy, byla během vystoupení v Indianapolisu, aby tam přednesla dříve naplánovaný projev před historickým černošským spolkem.

„I když jste proti Izraeli nebo proti židovskému národu, ukažte se a vyslechněte si jeho koncepci. Ale ona je zcela proti židům,“ prohlásil Trump o nepřítomnosti Harrisové.

Harrisová je přitom téměř deset let provdaná za Douga Emhoffa, který se hlásí k židovské víře, a opakovaně odsoudila antisemitismus, vyjádřila náklonnost k židovské komunitě a jejím tradicím, dlouze chválila Izrael a podpořila „železný závazek Ameriky vůči bezpečnosti Izraele“. Ačkoli se někdy ostře kriticky vyjadřovala k postupu izraelské vlády během války v Gaze, což vyvolávalo kritiku konzervativních Židů a dalších, nic nenasvědčuje tomu, že by chovala obecné antipatie vůči „židovskému národu“, jak tvrdil Trump.

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová s manželem Dougem Emhoffem ve svém volebním štábu ve Wilmingtonu (22. července 2024)

„Během svého života a kariéry byla obklopena Židy, od spolužáků přes kolegy až po nejbližší členy rodiny,“ informovala zpravodajská služba Jewish Telegraphic Agency.

Trump také tvrdil, že Harrisová, právnička, která byla zvolena okresní prokurátorkou v San Francisku a poté generální prokurátorkou Kalifornie, „neprošla právnickými zkouškami“. Pak pokračoval: „Víte to? Nedokázala složit advokátní zkoušky. Nedokázala složit advokátní zkoušky. Ví to někdo? Ale bude z ní skvělá prezidentka, že? Ne, nedokázala složit advokátní zkoušky. Nedokázala složit nic.“

Podle deníku The New York Times sice při prvním pokusu o složení advokátních zkoušek Harrisová svého času neuspěla, ale poté už ano. Do kalifornské advokátní komory byla přijata v roce 1990, rok poté, co dokončila právnickou fakultu.