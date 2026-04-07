Zachráněný pilot jako vzkříšený Ježíš. Bůh je na naší straně, řekl Trump

„Sestřelen v pátek, na Velký pátek,“ upozornil šéf Pentagonu na údajnou shodu mezi Kristovou smrtí a pádem amerického letadla. Pilot se celou sobotu skrýval v jeskyni, připomínající hrob, ve kterém bylo uloženo Ježíšovo tělo.
Američané pilota zachránili v neděli, ve stejný den, kdy si křesťané připomínají Kristovo vzkříšení. „Odletěl z Íránu za svítání na Velikonoční neděli jako znovuzrozený pilot,“ prohlásil Hegseth s jasnou narážkou na Ježíšovo zmrtvýchvstání. „Celá země jásá. Bůh je dobrý.“
Hegseth naznačil, že pro pilota byly dramatické události i spirituálním zážitkem. „Když se mu konečně podařilo aktivovat nouzový vysílač, jeho první zpráva byla prostá a silná. Poslal vzkaz: ‚Bůh je dobrý,‘“ řekl. „V oné chvíli izolace a nebezpečí se naplno projevila jeho víra a bojovný duch.“
Bůh na nás dohlíží, tvrdí Trump
Záchranu náboženským jazykem popsal i sám Trump. „Byla velikonočním zázrakem,“ prohlásil. „Bůh na nás dohlížel. Úžasné.“
Šéf Bílého domu se domnívá, že Bůh je ve válce na Blízkém východě na straně USA. „Věřím, protože Bůh je dobrý,“ odpověděl na otázku listu The Washington Post, zda Bůh podporuje americké akce proti Íránu.
„Bůh chce vidět, že jsme se postarali o lidi,“ řekl, přičemž není jasné, zda tím myslel likvidaci íránských vůdců, nebo péči o íránský či americký lid.
Trump zároveň apeloval na Boží soucitnou stránku i na tu svou. „Bohu se nelíbí, co se děje. Mně se nelíbí, co se děje. Každý říká, že si to užívám. Já si tohle neužívám.“
Trumpova administrativa stále častěji rámuje válku v náboženských kategoriích. Skupina pastorů se modlila nad Trumpem v Bílém domě, aby v konfliktu zvítězil. Jeho duchovní poradkyně dokonce naznačila, že je jako Ježíš, a proto své protivníky porazí.
Hegseth, jenž se hlásí ke křesťanskému nacionalismu, vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky. Někteří příslušníci ozbrojených sil si však stěžují na vyhrocenou náboženskou rétoriku některých velitelů, již vykreslují útok na Írán jako cestu k soudnému dni.
Není křesťan, tvrdí bývalá spojenkyně
Trump má podporu především u evangelikálních křesťanů, kteří oceňují jeho prosazování konzervativní agendy „tradičních křesťanských hodnot“. Podle kritiků však tímto přístupem jeho administrativa narušuje hranici mezi náboženstvím a státem.
Někteří křesťané se vůči náboženské rétorice amerického vedení vymezují. Papež Lev XIV., jenž je amerického původu, k tomu uvedl, že Bůh odmítá modlitby lídrů, kteří mají ruce od krve.
Dřívější Trumpova oddaná stoupenkyně, bývalá ultrakonzervativní kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, o prezidentovi prohlásila, že „není křesťan“. „Ježíš nám přikazoval milovat se navzájem a odpouštět jeden druhému. Dokonce i našim nepřátelům.“