Trump hledal e-maily Clintonové. Jeho syna nebude nikdo soudně stíhat, uvádí necenzurovaná Muellerova zpráva

Washington Ministerstvo spravedlnosti Spojených Státu amerických ve čtvrtek zveřejnilo necenzurovanou zprávu od zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, uvedla CNN politics. Mueller prověřoval, jestli se Rusko vměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Spojení s Ruskem

Podle serveru CNN politics Mueller nezjistil, že by členové Trumpova týmu vedoucí prezidentskou kampaň spolupracovali s Ruskem. Nepotrvdilo se ani tvrzení, že se ruská strana vměšovala do voleb. Vyšetřování však odhalilo, že Rusko si uvědomovalo prospěch z Trumpova vítězství a pracovala na zajištění tohoto výsledku.



Asistent měl najít e-maily Hilary Clintonové

Trump pověřil lidi spojené se svou prezidentskou kampaní, aby našli smazané e-maily ze serveru Hillary Clintonvé, včetně budoucích zaměstnanců Bíllého domu.

Michaell Flynn, který později pracoval jako poradce národní bezpečnosti v Trumpově administrativě, si vzpomněl, že Trump vznesl opakovaně požadavek k nalezení e-malů. Flynn potom kontaktoval různé lidi ve snaze získat hledané e-maily. Flynn a další si byli vědomi přetrvávající snahy spolupracovníka republikánů Petera Smithe a bývalé zaměstnankyně Senátu Barbary Ledeenové najít e-maily ze serveru Clintonové.

Podle webu CNN politics Muellerova zpráva uvádí, že se nenalez žádný důkaž, že by Smith byl v kontaktu s ruskýmí hackery nebo že by Smith a Ledeenová nakonec získali smazané e-maily.

Muller nezprostí Trumpa viny

Mueller neposkytl žádný definitivní závěr na otázku, zda se Trump snažil bránit justici v průběhu Muellerova vyšetřování. „Tato zpráva uvádí, že prezdient Trump nespáchal žádný zločin, ale také ho úplně neospravedlňuje,“ píše Mueller ve zprávě.

Nikdo nebude soudně stíhat Donalda Jr.

Mueller nemůže soudně stíhat Trumpova nejstaršího syna Donalda Jr. kvůli setkání s Rusy v červnu 2016 na Trump Tower. Ruští občané zde slíbili, že poškodí demokratickou kandidátku Clintonovou. Vyšetřovatel nemůže prokázat, že Donald Jr. a další lidé podílející se na Trumpově kampani úmyslně porušili zákon během setkání.

Donald Jr. chtěl očernit pověst nadace

Ivanka Trump i Hicksonová věděli, že Donald Jr. se snaží negativně ovlivnit pověst Clintonové. Několik dní před setkáním na Trump Tower, Donald Trump jr. oznámil, že dlouhodobě usiluje o pošpinění nadace Hilary Clintonové. Při výslechu to uvedl bývalý Trumpův poradce Rick Gates.



Trump chránil syna

Mueller během vyšetřování odhalil tři momenty během léta 2017, kdy Trump mystifikoval veřejnost ohledně schůzky na Trump Tower. „Každý z Trumpových pokusů zahrnoval komunikaci s jeho týmem a byl směrován na média,“ píše ve zprávě Mueller.

V jednom konkrétním případě vyzval Trump bývalou ředitelku komunikace Bílého domu Hope Hicksovou, aby pozměnila výrok Donalda Jr., který jeho syn poskytl New York Times a který by novináři zároveň publikovali se zprávou o setkání na Trump Tower .

Mluvčí oklamala média

Mluvčí Bílého domu Sarah Sanders řekla 10. května 2017 v konferenci vysílané v televizi, že prezident Trump vyhodil šéfa FBI Jamese Comeye, protože řadoví členové FBI v něj ztratili důvěru. Aby před médii potvrdila své stanovisko, řekla, že to Bílému domu sdělilo bezpočet členů FBI.



Při výslechu však své tvrzení vyvrátila. Sdělení od bezpočtu agentů FBI bylo pouhé přeřeknutí.

Trump zaklel při zjištění, že ho bude prověřovat Mueller

Podle zprávy z května 2017, řekl Trump, že s jmenováním zvláštního vyšetřovatele Muellera nastává jeho konec v prezidentské funkci. Když se

dozvěděl, že státní zástupce Rod Rosenstein pověřil Roberta Muellera, aby vyšetřil vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. Trump na to reagoval slovy: „Pane bože, to je strašné. To je konec mého prezidentování. Jsem v prd...“